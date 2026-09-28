Llorca anuncia un plan de refuerzo de Matemáticas y Lengua y 140 millones para mejorar el confort térmico en las aulas

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el Debate de Política General - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado un plan específico de refuerzo de las asignaturas de Matemáticas y Lengua para los alumnos de la Comunitat Valenciana, tras los resultados del último Informe PISA, así como el despliegue del Plan EduClima, dotado de 140 millones de euros entre los años 2026 y 2029, para mejorar el confort térmico en las aulas.

Así lo ha expuesto durante su intervención en el Debate de Política General este lunes en Les Corts, donde también se ha comprometido a abrir este curso una decena de nuevos centros educativos y ha detallado que en octubre se iniciarán las principales licitaciones para reconstruir los centros educativos destruidos por la dana del 29 de octubre de 2024. También ha avanzado una nueva ayuda extraordinaria de 500 euros para material escolar por segundo año consecutivo destinado a los afectados por la riada.

Además, ha asegurado que el Consell impulsará conjuntamente una Ley de Ciencia y un Plan Integral de Investigación para "dar continuidad a los proyectos, reducir trabas y convertir el conocimiento en oportunidades económicas y sociales".

En materia de educación, Llorca ha abogado por hablar "con claridad" tras el Informe PISA, cuyos resultados, ha asegurado, "no son ninguna casualidad", sino "la consecuencia de un modelo educativo que, durante años, puso las prioridades ideológicas por delante de las necesidades reales de los alumnos". De hecho, ha acusado al anterior gobierno del Botànic de reducir horas de Matemáticas, idiomas y Música para implantar una asignatura "que los tribunales rechazaron", en alusión a la extinta Proyectos Interdisciplinarios.

Frente a ello, ha resaltado que el actual Consell recuperó esas horas y por esto el Informe PISA "nos ha pillado trabajando". Además, ha reprochado al PSPV y Compromís que quieran dar "lecciones de calidad educativa" y ha destacado que el Consell del PP ha venido a "abrir puertas", para lo que ha anunciado un Plan específico de refuerzo de las asignaturas de Matemáticas y Lengua.

EL BOTÀNIC "METIÓ LA IDEOLOGÍA EN LAS AULAS"

"Ustedes metieron la ideología en las aulas y olvidaron la gestión en los despachos. Eso tenía que cambiar y ha cambiado. Hemos pasado de la doctrina a la gestión del presupuesto y a la planificación", ha reivindicado ante el PSPV y Compromís, formaciones a las que ha afeado su "sectarismo" en materia de educación.

"No van a volver a meter las manos en la educación de nuestros hijos. No van a volver a discriminar a nadie por la lengua en la que aprende. No van a volver a poner en riesgo el futuro de nuestra tierra", ha garantizado, y ha sacado pecho de la "libertad" de las familias para elegir la lengua en la que estudian sus hijos.

PLAN EDUCLIMA Y NUEVOS CENTROS

Pérez Llorca también ha anunciado el Plan EduClima para mejorar el confort térmico de las aulas, dotado con 140 millones de euros entre 2026 y 2029, de los que 32 millones corresponden a este ejercicio, y ha mencionado como hitos la creación de más de 500 plazas en municipios rurales y en riesgo de despoblación y la bajada de la ratio mínima de alumnos para mantener las aulas rurales abiertas.

El 'president' ha celebrado que el sistema educativo cuenta hoy con "más profesores y maestros que nunca", por encima de los 83.500, y también con 44 nuevos colegios e institutos en municipios como Alboraia, Alcoy, Algemesí, Alicante, Benidorm, Bocairent, Castelló de la Plana, Elche, Finestrat, Gandia, Llíria, Mislata, Ontinyent, Pilar de la Horadada, Santa Pola, Torrevieja o València. Y este curso abrirán otros 10 nuevos centros en Canals, Alcoi, Calp, Benidorm, Almassora, Borriana, Jérica, Vinaròs, Onda y Vall d'Uixó.

También ha apuntado la creación de dos nuevos Centros Integrados de Formación Profesional en Alicante, dos nuevos centros de excelencia nacional y el impulso de la reorganización del mapa de FP con "criterios de empleabilidad y desarrollo territorial".

UNIVERSIDADES Y CIENCIA

Respecto a las universidades públicas valencianas, ha celebrado que "por fin" cuentan con un nuevo plan de financiación plurianual "con un gobierno del PP", lo que supone "un horizonte de más seguridad y más estabilidad". Todo ello se suma al aumento de un 67% para las becas a los estudiantes. "El talento no puede depender de la cuenta corriente, estamos obligados a cuidar el talento que podamos crear en nuestras universidades", ha enfatizado.

Y en materia de ciencia e investigación, ha anunciado el impulso de una nueva Ley de Ciencia y un Plan Integral de Investigación para "dar continuidad a los proyectos, reducir trabas y convertir el conocimiento en oportunidades" para la Comunitat Valenciana.

"La educación sigue siendo la gran herramienta que convierte el talento en oportunidad y el esfuerzo en esperanza. No nos conformarnos con lo alcanzado. Estamos obligados a que cada generación tenga más oportunidades que la anterior", ha subrayado Llorca, que ha abogado por "menos ideología y más gestión".