Llorca anuncia que el próximo mes "se solucionará el problema de las tablas salariales" de los trabajadores de Justicia

El president Juanfran Pérez Llorca habla con funcionarios concentrados. - GVA

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que el próximo mes los trabajadores de Justicia "verán solucionado el problema de las tablas salariales con las que se mejorarán las retribuciones", la tiempo que se ha ofrecido a "facilitar el entendimiento" en cuanto a cuestiones organizativas, que no son competencia exclusiva de la administración autonómica.

Así se lo ha trasladado a los empleados y representantes sindicales concentrados ante el nuevo Palacio de Justicia de Llíria (Valencia), que este viernes ha visitado el jefe del Consell.

Llorca se ha dirigido a hablar con este grupo de funcionarios, que le esperaban en la puerta manifestándose por una mejora en las tablas retributivas y ante los cambios organizativos derivados de la implementación de los tribunales de instancia.

Pérez Llorca les ha anunciado que "el próximo mes verán solucionado el problema de las tablas salariales con las que se mejorarán las retribuciones" y "se ha comprometido a facilitar el entendimiento en cuanto a las cuestiones organizativas, una cuestión que no es competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana", ha informado Presidencia en un comunicado.

Por su parte, fuentes sindicales han explicado que las organizaciones sindicales STAJ, CSIF, Intersindical, CCOO y UGT se han concentrado ante las puertas del Tribunal de Instancia de Llíria, coincidiendo con la inauguración del nuevo edificio judicial, para "mostrar públicamente el profundo malestar y rechazo ante la implantación de la nueva Oficina Judicial y las condiciones en las que se está llevando a cabo".

"VISIBILIZAR EL DESCONTENTO"

Con esta concentración han querido "visibilizar el descontento de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia ante unos cambios organizativos que se han impuesto sin una negociación real y efectiva, y que suponen, en la práctica, un claro retroceso en nuestros derechos laborales".

Estas fuentes han señalado que la nueva Oficina Judicial implica "modificaciones sustanciales" en sus funciones y en la forma de prestación del servicio, "sin que ello haya venido acompañado de una retribución adecuada ni del reconocimiento profesional correspondiente".

Denuncian, además, que la Comunitat Valenciana "continúa siendo la comunidad autónoma con el complemento específico más bajo del Estado, una situación que arrastramos desde hace años y que nos sitúa en una clara posición de agravio comparativo respecto a otros territorios".

"Resulta inaceptable que, pese al aumento de responsabilidades y a la mayor carga de trabajo derivada de los cambios organizativos, no se haya producido una actualización retributiva justa", lamentan.