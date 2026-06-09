Llorca anuncia un sistema para agilizar autorizaciones de energía y que entidades colaboradoras evalúen la documentación

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, interviene en el cuarto encuentro 'Hacia el futuro' organizado por Europa Press Comunitat Valenciana - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que esta misma semana el Consell pondrá en marcha un sistema para avanzar en la simplificación administrativa que permitirá a las Entidades Colaboradoras de Certificación evaluar la documentación de las instalaciones eléctricas que no necesiten evaluación ambiental ni declaración de utilidad pública y revisar las renovables mediante un trámite informático específico: "La Administración va a dedicar más tiempo a autorizar que a requerir".

Así lo ha manifestado en el cuarto encuentro 'Hacia el futuro' organizado por Europa Press Comunitat Valenciana, una jornada en la que expertos y representantes políticos abordan retos como la sostenibilidad y el crecimiento económico, la transición y el agua y la innovación. El evento cuenta con la colaboración de la Generalitat y el patrocinio de Caixa Popular, Fujitsu, Nealis, Aqualia, BP, Cox, Octopus Energy, Digi, Ecoembes e IKEA Valencia.

Con ello, el Colegio de Ingenieros, el de Ingenieros Técnicos, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica y la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana podrán evaluar la documentación de las instalaciones eléctricas del Grupo II. Asimismo, podrán revisar las renovables mediante un trámite informático específico de forma que sea todo "más ágil y eficiente", incluido el pago de tasas.

De esta manera, mediante la colaboración público-privada, se podrá hacer "más eficiente" el sistema, dado que los expedientes que lleguen a la Generalitat ya habrán pasado una primera revisión, lo que permitirá que su aprobación pueda producirse de forma "más ágil".

Al margen de ello, en materia de sostenibilidad y crecimiento económico, Llorca ha apuntado que uno de los "grandes debates que hay en nuestros tiempos" es si es compatible el crecimiento económico y la sostenibilidad y ha asegurado que él lo tiene "clarísimo": "Es compatible y necesario, siempre que la ciencia se imponga sobre la creencia y siempre que la sensatez se imponga sobre la creencia".

Ha abogado por llegar a acuerdos, como el que ha permitido elaborar la ley de presupuestos de la Generalitat para 2026, "que seguramente mejorará con las enmiendas y con el debate de los grupos políticos". "De todos aquellos grupos que piensen no en los dogmas, sino en el futuro de nuestra Comunidad", ha incidido.

Sobre las cuentas autonómicas, Pérez Llorca ha reivindicado que el 80 por ciento de los 32.000 millones de euros se va a destinar a Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Vivienda. Respecto a la enseñanza, ha concretado que serán más de 7.700 millones, lo que situará a la Comunitat Valenciana "en las primeras comunidades de España en gasto por alumno". Paralelamente, ha destacado que más de 9.400 millones se destinarán a la asistencia sanitaria, con "especial refuerzo a la Atención Primaria y la apertura de nuevos hospitales". "Jamás hubo una inversión tan grande", ha reivindicado.

En Servicios Sociales, ha detallado que serán 2.730 millones, de los que 1.500 millones irán para atender a 190.000 personas dependientes. Todo ello, mientras ha garantizado que el Consell seguirá "dando un impulso a la vivienda, al empleo y a la salud".

BAJADA DE IMPUESTOS "AMBICIOSA" Y REFORMA FISCAL "SENSATA"

"Es un refuerzo de los pilares que defienden el Estado del bienestar y que, además de lo que cualquiera se podría imaginar, no va a suponer aumentar la presión fiscal, sino todo lo contrario", ha incidido el jefe del Consell, que ha apuntado que los presupuestos también recogen una "ambiciosa" bajada de impuestos.

"No habrá crecimiento alguno si la burocracia y los impuestos son injustos, porque perjudican la rentabilidad empresarial y al poder adquisitivo de todas las familias", ha advertido, y ha insistido en que se puede compatibilizar crecimiento y sostenibilidad.

En esta línea, ha garantizado que la reforma fiscal será "sensata y prudente" y supondrá más de 600 millones de ahorro "para todos los valencianos". "Con un presupuesto social, el más grande de la historia, vamos a avanzar hacia una Comunidad que crece, que se protege y que mira al futuro", ha valorado.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y GESTIÓN DEL AGUA

Respecto a la transición energética y la gestión del agua, el 'president' de la Generalitat ha reivindicado el "fuerte empujón" a las energías renovables, "simplificando la normativa, agilizando las tramitaciones, eliminando barreras y ofreciendo estabilidad" y ha destacado que en los últimos tres años se ha "multiplicado por nueve los desarrollos de energía renovable respecto al Botànic".

En cuanto a la gestión hídrica, ha sacado pecho de que la Comunitat Valenciana está "más adelantada que el resto de Europa, no solo el resto de España". "Somos el referente nacional, con un 43% de toda el agua que se reutiliza en el Estado español y nos hemos marcado el objetivo de alcanzar el 45%", ha concretado.

También ha resaltado que la región tiene "una de las agriculturas más sostenibles del mundo, con más del 85% de nuestra superficie con regadío modernizada". Por eso mismo, ha considerado que hay "razones de sobra para seguir defendiendo los trasvases y denunciar el recorte de más del 20% del Tajo-Segura", que supone para la provincia de Alicante "la pérdida de 9.100 hectáreas de cultivo y 6.000 empleos". Todo ello, ha criticado, "mientras se financian en Marruecos o se tira el agua al mar en el país vecino de Portugal".

INNOVACIÓN

En materia de la innovación, Juanfran Pérez Llorca ha anunciado que a finales de mes se presentará la Alianza Valenciana por la Seguridad y la Defensa, una herramienta planteada como modelo integrador público-privado, coordinado por la Generalitat y respaldado por las patronales, universidades y centros tecnológicos.

Su objetivo será, además de captar inversiones, formar y retener talento, suponer el inicio de otros proyectos como el Plan Estratégico de la Industria de la Defensa, el análisis de capacidades sectoriales y la futura Feria de la Industria Auxiliar de la Defensa, a la que se sumará la Estrategia Aeroespacial 2026-2030 para reforzar este sector, "que en la última década ha crecido en nuestra tierra un 48%, con hay 90 empresas, 735 millones de facturación y casi 1.700 empleos especializados".

Esta estrategia se basará "en tres ejes: la innovación, que fomente las actividades de alto valor añadido; la sostenibilidad, que impulsa tecnologías limpias; y la colaboración público-privada, que integra la Administración, universidades y las empresas". El "objetivo común" será convertir a la Comunitat Valenciana en "el gran polo de la industria aeroespacial del sur de Europa".

CONTEXTO INTERNACIONAL "LLENO DE INCERTIDUMBRES"

Finalmente, el jefe del Consell ha reflexionado con que el contexto internacional está "lleno de incertidumbres" y ha reivindicado que, ante ese escenario, los territorios "que marcan la diferencia no solo son los que crecen, sino los que ofrecen estabilidad y confianza, como la Comunitat Valenciana", con "una economía sólida, con un crecimiento próximo al 3%".

Asimismo, ha reivindicado la "estabilidad institucional" de la Comunitat Valenciana, que "sí que ofrece certezas ante las dudas de otros territorios", y ha apostado por "seguir siendo esa región atractiva para invertir, para trabajar, para estudiar y, en definitiva, para vivir y vivir bien".

Por todo ello, ha considerado que foros como este son "imprescindibles" y ha destacado que el ciclo 'Hacia el futuro' de Europa Press "ya se ha consolidado como el gran encuentro de reflexión estratégica sobre nuestro futuro". "Un futuro que no hay que esperar, sino que se ha de pensar y construir en el presente mediante el debate sobre cuestiones vitales", ha remarcado.