Llorca asegura que "cada compromiso asumido" con el profesorado "tiene su presupuesto garantizado"

Archivo - El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, asegura que "cada medida propuesta y cada compromiso asumido" por la Generalitat en el documento que la Conselleria de Educación ha planteado a los sindicatos docentes convocantes de la huelga indefinida "tiene su presupuesto garantizado".

En un mensaje difundido en redes sociales, el jefe del Consell explica que ha mantenido en las últimas horas diversas reuniones con los consellers de Educación y Hacienda, Carmen Ortí y José Antonio Rovira, respectivamente.

"Cada medida propuesta y cada compromiso asumido tiene su presupuesto garantizado", asevera Llorca, que acompaña estas palabras con un vídeo del encuentro de trabajo y el lema 'Cumplimos con la educación pública'.

Además, recuerda algunas medidas como "la reducción progresiva de ratios", "menos burocracia", "mejoras de sustituciones", "plan de confort térmico y subvenciones a ayuntamientos" para infraestructuras y una "subida salarial de 2.800 euros anuales" con lo que, según recalca, "los docentes valencianos se van a situar entre los mejores pagados de España".

Por su parte, la consellera Carmen Ortí, al término de la reunión de ayer martes con los sindicatos, fue preguntada sobre si está contemplado el montante total necesario para materializar su propuesta de acuerdo.

La responsable de la política educativa del gobierno valenciano aseveró que está cuantificado y comentó que se había reunido con el 'president' de la Generalitat y el conseller Rovira. Además, insistió en que el gasto necesario está previsto en los presupuestos de 2026, que se están elaborando, aunque no precisó la cantidad.