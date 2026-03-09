Llorca asegura que "casi todos los familiares" de víctimas de la dana están solicitando la ayuda directa de 80.000 euros

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (c), en una imagen de archivo en Picanya (Valencia) - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que "casi todos los familiares" de las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, que arrasó parte de la provincia de Valencia y que se llevó la vida de 230 personas, "ya" están solicitando la ayuda directa de 80.000 euros ofrecida por la administración autonómica.

Así lo ha avanzado el jefe del Consell este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en Benidorm (Alicante), donde ha visitado el nuevo centro de salud de Rincón de Loix, al ser preguntado por un balance de sus primeros cien días al frente del ejecutivo valenciano.

"Pronto las pondremos en marcha", ha apostillado Pérez Llorca sobre esas ayudas directas, al tiempo que ha defendido que el gobierno que preside está trabajando en la reconstrucción de las zonas afectadas por las inundaciones.

El pleno del Consell aprobó el pasado 20 de febrero el decreto de concesión directa de 25 millones de euros para familias de fallecidos y afectados con daños personales producidos por el temporal de viento y lluvias del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana. En concreto, contempla destinar 80.000 euros a las familias de las personas fallecidas y a quienes hayan sufrido "incapacidad absoluta y permanente causada directamente por la dana".

En caso de fallecimiento, podrán ser beneficiarias, a título de víctimas indirectas, el cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, los hijos y, en su defecto, los padres, descendientes y ascendientes de segundo grado o hermanos, conforme al orden y reglas de reparto previstas. El plazo de solicitud de estas ayudas es de tres meses desde la publicación del decreto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).