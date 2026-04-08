Llorca asegura que mantiene una relación "muy cordial" con Mazón: "En lo personal no está pasando un buen momento"

Archivo - El ex presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón (1 fila), y el presidente de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (2 fila), durante el debate de investidura - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que mantiene en la actualidad una relación "muy cordial" con su antecesor en el cargo, Carlos Mazón, aunque ha desvelado que en el ámbito personal el que fuera jefe del Consell, "evidentemente, no está pasando un buen momento" tras su dimisión por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 y en el marco de la investigación judicial de la tragedia.

"Todo el mundo sabe que es diputado autonómico aún en Les Corts Valencianes y tengo una relación muy cordial, como con todos los diputados autonómicos", ha señalado Llorca este miércoles en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha lamentado que "todo el foco" de la riada haya estado puesto sobre Mazón y ha defendido que este ha sido el único en asumir su responsabilidad política al dimitir como 'president'.

Dicho esto, ha señalado que en su investidura una de las primeras cosas que hizo fue pedir perdón por la gestión de la dana y no solo "por la parte que le corresponde a la Generalitat Valenciana", sino porque el 29 de octubre de 2024 todas las administraciones "no estuvieron a la altura y no supieron prevenir las consecuencias de esa tragedia". "Ese día pedí perdón porque lo sentí así y lo sigo sintiendo así", ha explicado.

También, ha señalado Llorca, porque quiso "hacer ver" que en su partido, el PP, "se habían tomado responsabilidades políticas" por la gestión de la riada. Mientras, sobre las responsabilidades judiciales, ha subrayado que les corresponden determinarlas a los jueces y ha pedido "dejarlos trabajar".

Preguntado sobre por qué Carlos Mazón dio tantos cambios de versiones sobre la tarde del 29O, Llorca ha asegurado que se trata de "cuestiones personales" que él no puede responder. "Porque no podría decirle exactamente si lo que pienso es la verdad o no es la verdad", ha esgrimido. Y ha argumentado que, en unas circunstancias como las de la dana, los políticos tendrían que haber mostrado todos "muchísima unidad, muchísimo entendimiento y no entrar a una guerra de relatos políticos". "Por eso pedí perdón", ha incidido.

"FALTÓ RIGOR" POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES

En este sentido, el 'president' de la Generalitat ha hecho hincapié en que, en una tragedia así, "todas las administraciones tienen responsabilidad", también el Ministerio para la Transición Ecológica, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y ha censurado que en todos estos organismos "no se han tomado ningún tipo de responsabilidad".

Sobre qué hubiera hecho de manera distinta a lo que hizo Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, ha replicado que ahora "cambian las circunstancias" porque en la actualidad "tenemos mucha más información de lo que pasó ese día". "Nadie supo prever o decir que el barranco del Poyo o el río Magro se estaban desbordando, faltó información. Evidentemente, hoy con la información que tengo actuaría de otra forma", ha apostillado.

Ha asegurado que lo primero que habría hecho con esa información es "exigir que se hiciesen unas obras hídricas que por cuestiones ideológicas no se hicieron en su día, y que no sé si hubiesen evitado la tragedia, pero sí la hubiesen minimizado". Además, ha asegurado que hoy existe "más rigor" a la hora de determinar las emergencias y que para él resulta "clave" la prevención. "Por lo tanto, eso que no pasó ese día, ahora sí pasa, afortunadamente (...), faltó rigor en la administración y, afortunadamente, hoy se tiene", ha añadido.

También ha negado que existiera "tacticismo" el 29O por parte de la Generalitat a las puertas del puente de noviembre, porque ha afirmado que la Comunitat no lo necesita "para ser un motor turístico". "Nadie juega con la salud de las personas", ha remarcado.

"NO ESTÁBAMOS PREPARADOS PARA UNA TRAGEDIA ASÍ"

Preguntado por si estaba preparada la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas para gestionar una emergencia así, el jefe del Consell ha considerado que ninguna administración lo estuvo y ha rechazado "focalizar" esta cuestión "con las personas". "La responsabilidad penal o judicial la tienen que establecer los jueces, yo no la puedo juzgar, no me gusta meter presión", ha apostillado.

A su juicio, "no estábamos preparados para una tragedia así y la prueba es que ni la Confederación --Hidrográfica del Júcar-- pudo prever, que es su función, el cauce de los ríos y barrancos, la Aemet no supo prevenir la cantidad de lluvia que cayó y luego tuvimos un problema enorme de coordinación entre las administraciones".

Frente a ello, Llorca ha reivindicado que desde su llegada a la Presidencia de la Generalitat ha intentado "rebajar la tensión política" y creo que "se ha conseguido mucho" al respecto en la Comunitat Valenciana al "mostrar tranquilidad y sensatez". Por eso mismo, ha rechazado "entrar a ninguna guerra de relatos" porque no es esta su "misión" ni quiere "perder el tiempo en eso": "Quiero centrarme a seguir trabajando por una Comunitat Valenciana mejor y, por supuesto, que la reconstrucción de las zonas afectadas funcione".

Precisamente, sobre el proceso de recuperación tras la dana, ha afirmado que echa en falta por parte de otras administraciones como el Gobierno de España "sentido de la prioridad", aunque ha reconocido que ahora la relación con el Ejecutivo central es "mucho mejor y más dialogante".