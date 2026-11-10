Llorca asistirá al inicio de la campaña electoral del PPCV en Alicante, Castellón y València

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante un acto de precampaña del Partido Popular, en el Palau de les Arts Reina Sofía, a 23 de octubre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Juanfran Pérez Llorca, asistirá el próximo jueves al arranque de la campaña electoral del PP en las tres provincias de la Comunitat Valenciana, "en una muestra del compromiso del partido con todo el territorio valenciano".

Así, el líder del PPCV participará a las 17.00 horas en el acto con el que se da el pistoletazo de inicio de campaña en el Palau Alameda de València acompañando a la cabeza de lista por la provincia, Mª José Catalá, y al resto de candidatos. Posteriormente, se trasladará a Castellón, donde intervendrá junto a la número 1 de la lista por esta circunscripción, Elena Albalat, en un acto que tendrá lugar a las 19 horas en Plaça La Pau.

Pérez Llorca finalizará la jornada en Alicante, donde a partir de las 22 horas expondrá en la sede provincial el proyecto del Partido Popular para la Comunitat Valenciana junto a la cabeza de lista por la provincia, Macarena Montesinos, según ha informado el PPCV en un comunicado.

El dirigente 'popular' centrará su mensaje en tres de los "grandes retos" que afectan a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana: "el acceso a la vivienda, la necesidad de impulsar un cambio político en España y la defensa del agua".

Así, el presidente incidirá en la importancia de esta cita electoral para acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez, del que ha recordado que "nunca ha estado cuando se le ha necesitado y que ha marginado a la Comunitat Valenciana en materias como la financiación, las infraestructuras e inversiones clave para los valencianos, como el Corredor Mediterráneo, las ampliaciones de los aeropuertos de Alicante y València o los Cercanías".

En materia hídrica, Pérez Llorca ahondará en los "recortes ideológicos" que está sufriendo el trasvase Tajo-Segura y reivindicará que la Comunitat Valenciana, que es "la autonomía que más y mejor reutiliza el agua", necesita "una política nacional del agua que asegure los recursos necesarios para el consumo humano, la agricultura y el desarrollo económico".

Asimismo, pondrá el foco en la vivienda como una de las principales preocupaciones de las familias y de los jóvenes valencianos, y apostará por incrementar la oferta, agilizar la construcción de nuevas viviendas y favorecer el acceso a la emancipación. En este sentido, pondrá en valor la política que está llevando a cabo el Consell en esta materia a través del Plan VIVE, con la concesión de avales y las rebajas de impuestos.

Junto a ello, el dirigente 'popular' insistirá en que estas elecciones son una oportunidad para abrir una nueva etapa política en España, "de estabilidad, moderación y crecimiento, que ofrezca soluciones a problemas reales y con un gobierno que piense más en los ciudadanos que en su propia supervivencia política".

Una nueva etapa liderada por Alberto Núñez Feijóo, "un presidente capaz de recuperar la decencia y la dignidad de las instituciones, con una visión de país y comprometido con sus autonomías y con todos los españoles", ha subrayado.

MITIN EN LA PLAZA DE TOROS

El colofón de estos actos de campaña tendrá lugar el próximo sábado, 21 de noviembre, con un mitin en la plaza de Toros de València en la que intervendrá el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.