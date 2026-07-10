Llorca avanza que los centros educativos recibirán a partir del día 16 fondos para primeras necesidades de climatización

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (c), este viernes durante el pleno del Consell celebrado en La Nucia (Alicante) - GVA

ALICANTE, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha avanzado este viernes en La Nucia (Alicante), donde se ha celebrado el pleno del Consell, que a partir del día 16 de julio todos los centros educativos de la Comunitat Valenciana van a recibir fondos "para atender a las primeras necesidades de climatización".

Pérez Llorca, que ha visitado las obras del CEIP número 3 de esta localidad, ha señalado que "gracias a esta medida de urgencia", que se une al Plan de Climatización del Consell, los centros educativos van a recibir entre 5.000 y 25.000 euros para acondicionar las aulas "y que alumnos y profesores no sufran con los cambios de temperatura", ha detallado la administración autonómica en un comunicado.

En este sentido, ha indicado que esta actuación "es un primer paso", ya que desarrollar un plan de climatización en un centro escolar "requiere su tiempo, su proyecto y su ejecución", y unas obras que "no pueden hacerse cuando los alumnos están en clase".

Asimismo, ha señalado que, en el marco del Plan Recole, se va hacer una aportación económica a todos los ayuntamientos para que puedan desarrollar "aquellas pequeñas actuaciones que tengan que hacer en centros escolares y que no requieran una delegación de competencias del Plan Edificant", y puedan evitar trámites burocráticos.

El 'president' ha subrayado que el Consell "va a hacer la inversión más importante en la historia de la Comunitat Valenciana en materia educativa", con planes "serios y rigurosos", que, a su juicio, "contrastan con la acción del anterior gobierno" del Botànic: "Jamás desarrolló un plan como el que tenemos ahora".

En esta línea, ha sostenido que "se ha pasado de una época en la que solo se ejecutaba en torno al 20 por ciento del Plan Edificant a un grado de ejecución del 76%" como "el logrado el pasado año", ha indicado el Consell.

CEIP NÚMERO 3 DE LA NUCIA

Pérez Llorca ha indicado que con el CEIP número 3 se va a hacer realidad una "demanda histórica" del municipio, "como lo es también" su instituto número 2, sobre el que, según ha adelantado, "ya se está trabajando en el proyecto y estará listo en los próximos años".

El CEIP número 3 de La Nucia es un centro con capacidad para 490 alumnos de Infantil y Primaria en el que la Generalitat va a invertir cerca de nueve millones de euros, ha subrayado el gobierno valenciano.

Desde la administración han apuntado que, con su visita, el jefe del Consell "ha podido comprobar 'in situ' el estado de unas obras que comenzaron el pasado mes de octubre y que permitirán desarrollar una infraestructura clave para dar respuesta al crecimiento poblacional del municipio, especialmente en las etapas de Educación Infantil y Primaria, y mejorar las condiciones educativas en la localidad".

El nuevo centro, que se enmarca en el Plan Edificant, se ubicará en una parcela municipal de 8.846,19 metros cuadrados situada entre las calles Sorolla y Benlliure. La infraestructura se distribuirá en dos edificios diferenciados --uno para Infantil y otro para Primaria-- e incluirá dos aulas para alumnado de dos años, seis unidades de Infantil y doce de Primaria. Asimismo, contará con gimnasio y comedor con cocina propia.

En el exterior, el complejo dispondrá de 4.719,80 metros cuadrados destinados a pistas polideportivas, huerto escolar, áreas de juegos infantiles, zonas ajardinadas y espacios de estancia y paseo, ha apuntado.

OTRAS ACTUACIONES EN LA LOCALIDAD

La Generalitat ha apuntado que está desarrollando otras actuaciones educativas en el municipio, como en el IES La Nucia, en el que está prevista la ejecución de obras de mejora que incluyen la reparación de pistas deportivas, mejora del sistema de ventilación, actuaciones en evacuación de aguas, solera perimetral del edificio y renovación de carpintería exterior. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de redacción para su licitación.

Además, ha indicado que será la Conselleria, a través de la Dirección General de Infraestructuras, la que se encargue finalmente de la construcción del IES número 2, para la que el Ayuntamiento había solicitado la delegación de competencias.

Por último, ha explicado que se va a ejecutar una actuación para mejorar la accesibilidad en el CEIP La Muixara impulsada por la Dirección Territorial de Alicante, acción que se encuentra en fase de redacción del proyecto previa a su licitación, según la Generalitat.