Llorca avanza un "frente común" con Andalucía y Murcia para "defender la huerta de Europa" de la competencia desleal

Reunión en Fruit Logistica en Berlín - GVA

VALÈNCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha puesto este jueves en valor el "frente común" entre la Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia para "defender la huerta de Europa" de la competencia desleal.

Así se ha pronunciado tras la reunión mantenida en Fruit Logística con representantes de las organizaciones agrarias, Región de Murcia, Junta de Andalucía y Parlamento Europeo, para abordar "desde el diálogo y la unidad los intereses de la industria agroalimentaria mediterránea", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El jefe del Consell ha señalado la importancia de llegar a acuerdos en Europa, aunque ha afirmado que "todavía hay problemáticas sin resolver en que afectan de forma directa a nuestras comunidades autónomas".

Por ello, ha solicitado al Gobierno de España un "compromiso firme y garantías para defender los productos de nuestro país como lo estamos haciendo las comunidades autónomas". Al respecto, ha lamentado la "falta de firmeza a día de hoy del Ejecutivo central en la protección del sector".

En este sentido, ha reclamado al Gobierno "mayor contundencia" para "exigir controles en los países de origen y acciones para que nuestros productos compitan en igualdad de condiciones con los que vienen de otros países".

En el encuentro, han participado, además de Pérez Llorca, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira; el secretario general de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez; el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y la presidenta de la comisión de Pesca del Parlamento Europeo y miembro de la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, Carmen Crespo.

Entre los representantes de las organizaciones agrarias, han asistido el presidente de Cooperatives Agro-Alimentàries, Cirilo Arnandis; el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado; el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu; el presidente de Cooperativas Agrarias Fecoam, Santiago Martínez; el presidente de Proexport, Mariano Zapata; el presidente de Apoexpa, Joaquín Gómez, y el gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández.