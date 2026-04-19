Llorca avanza la licitación de obras para construir un nuevo edificio de consultas externas en el Hospital de Sagunto

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en el hospital La Fe, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha avanzado la licitación de las obras para la construcción de un nuevo edificio de consultas externas en el Hospital de Sagunto (Valencia).

El jefe del Consell ha destacado que "así se da un paso más en nuestro compromiso por garantizar una sanidad pública de calidad para todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana", al tiempo que ha señalado que, con esta ampliación, "aumentaremos la capacidad de las consultas, mejorando así la calidad asistencial de los pacientes".

En un comunicado, ha trasladado que "queremos seguir mejorando día a día las infraestructuras sanitarias de nuestro territorio para que valencianos, alicantinos y castellonenses cuenten con los recursos asistenciales que merecen y podamos seguir avanzando hacia una sanidad más humana y personalizada".

Asimismo, ha indicado que la actuación en el Hospital de Sagunto se suma a otras como las ampliaciones del Hospital Clínico y Hospital General de València, la del Hospital de Orihuela o el Hospital de la Vega Baja que "aumentarán la capacidad asistencial y mejorarán la atención de los pacientes gracias al aumento de recursos".

De igual manera, ha recordado que el Gobierno valenciano "está ejecutando el mayor presupuesto de la historia de la sanidad pública valenciana" con 9.186 millones de euros lo que ha permitido llevar a cabo una gran inversión en obras de mejora y construcción de nuevos centros sanitarios.

NUEVAS CONSULTAS EXTERNAS DEL HOSPITAL DE SAGUNTO

Este nuevo edificio, destinado a las consultas externas, contará con una inversión total de 28 millones de euros y una superficie cercana a los 9.500 metros cuadrados, lo que permitirá aumentar la capacidad asistencial de las instalaciones para responder adecuadamente a la demanda existente, dado el incremento de población que ha registrado Sagunto en los últimos años.

En concreto, la actuación comprende un edificio autónomo pero conectado con todo el Hospital de Sagunto, lo que genera una comunicación fluida en todos los niveles del nuevo centro de consultas externas.

El acceso se realizará de forma contigua a la actual entrada al Hospital en su lado este y contará con las siguientes áreas principales, distribuidas en cinco plantas: Unidad Hospitalaria Domiciliaria, tres oficinas de Servicios de Atención e Información al Paciente, diez Consultas de Cirugía Ortopédica y Traumatología, ocho de Pediatría y dos de Odontología.

También dispondrá de cuatro consultas de Alergología, cinco de Anestesiología, seis de Obstetricia y Ginecología, cinco de Dermatología, diez de Oftalmología, cinco de Hematología, seis de Oncología, siete de Urología, diez de Cirugía General y Aparato Digestivo, tres de Psiquiatría, ocho de Medicina interna, cuatro de Nefrología, cuatro de Reumatología, cuatro de Endocrinología y seis de Neurología, además de otras cinco consultas de reserva.

Todas las plantas del edificio estarán comunicadas visualmente a través de un luminoso patio ajardinado situado en el área central, junto al que se situarán todas las salas de espera.