Llorca avanza la simplificación del procedimiento para autorizar que plantas renovables produzcan y almacenen energía

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, asiste a la III Jornadas de Almacenamiento Energético y su Cadena de Valor - GVA

VALÈNCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha avanzado que el Consell "simplificará el procedimiento administrativo para autorizar que las plantas renovables, además de producir, puedan almacenar energía".

Así lo ha manifestado durante la III Jornada de Almacenamiento Energético y su Cadena de Valor organizada por la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV) y Power Electronics, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Al respecto, ha destacado que con infraestructuras energéticas de esta clase, la Comunitat Valenciana "estará mejor preparada ante las tensiones de la red y posibles apagones o caídas de suministro".

Además, este nuevo sistema permitirá a los proyectos autorizados un acceso "más rápido" a la financiación al agilizar los trámites y, de esta forma, "facilitar el verter energía barata a las horas en las que es más cara como la primera de la mañana o la última de la tarde".

El jefe del Consell ha trasladado que, hasta ahora, "era un trámite muy complicado que desincentivaba la puesta en marcha de este tipo de instalaciones" por lo que, con esta medida, "demostramos una vez más que la política energética es una prioridad estratégica en la que el sector público y privado trabajamos juntos para que la Comunitat Valenciana lidere el cambio energético mediante la creación de un tejido industrial asociado a este sector".

Por este motivo, ha indicado que "estamos impulsando un nuevo marco jurídico para llevar a cabo una transición energética sensata que, gracias al Plan Simplifica, elimina trabas, agiliza la tramitación, aporta seguridad jurídica, mejora la coordinación entre organismos y garantiza la protección del medio ambiente".

En este sentido, ha destacado que en tres años "hemos conseguido instalar el doble de potencia de renovables, tanto en grandes plantas fotovoltaicas como de autoconsumo doméstico, respecto a las dos anteriores legislaturas y autorizado cinco veces más lo que se instaló entre los años 2015 y 2023".

Además, Pérez Llorca ha señalado que "seguimos trabajando para reducir el atasco de 15.000 expedientes de instalaciones eléctricas para viviendas y empresas que nos encontramos, cuya solución vamos a acelerar aún más gracias al nuevo sistema que autoriza a las Entidades Colaboradoras de Certificación intervenir en los expedientes de Energía, de manera que se reducirán entre cinco y diez veces los plazos de tramitación".

IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA LIMPIA Y BARATA

El president ha recalcado que "la transición energética es un potente motor de crecimiento y un estímulo para la generación de riqueza y empleo de alta cualificación que, a su vez, atrae más inversión, retiene talento y promueve la innovación".

Así, ha puesto en valor que en la Comunitat Valenciana están en desarrollo distintos proyectos de inversión de gran envergadura por valor de 20.000 millones que "tienen como denominador común que necesitan energía limpia, barata y constante".

"Si garantizamos esa energía, garantizamos inversiones y, con ellas, más empleo de calidad que redunda en mejores servicios públicos", ha continuado Pérez Llorca, al tiempo que ha destacado que esto se une a la estabilidad institucional, seguridad jurídica, simplificación administrativa, buen capital humano, fiscalidad razonable e infraestructuras con las que cuenta la Comunitat Valenciana para seguir captando este tipo de proyectos.