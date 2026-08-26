Llorca avisa de que los centros de menores de la Comunitat están "desbordados" y ve "difícil" acoger migrantes de Ceuta

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en imagen de archivo - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha advertido de que los centros de acogida de menores migrantes de la Comunitat Valenciana están "desbordados" y "al 200%" y por eso mismo ha considerado "difícil poder acoger a más gente", porque "eso tampoco es atender a esas personas como ellos lo merecen".

"Lo que describo son hechos y es que, en estos momentos, nuestros centros están a un 200% y no están preparados ni tenemos el personal suficiente para poder atenderles como merecen. Y creo sinceramente que donde mejor está un menor es con sus padres y con sus familias", ha resumido.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles tras una visita a la zona reformada de las Urgencias del Hospital Doctor Peset en València, un día antes de la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta tras la entrada masiva de extranjeros del 30 julio.

En cualquier caso, ha afirmado que lo "más importante" es que esos menores "estén con sus familias" y por eso mismo ha instado al Ejecutivo central a establecer "los mecanismos necesarios para la repatriación". "Porque no se solucionará el problema de Ceuta generando pequeños problemas en las otras regiones de España", ha advertido el jefe del Consell, que ha pedido "más altura de miras".

Para Llorca, "el debate de lo que está pasando en Ceuta no es si recibimos menores o no los recibimos". A su juicio, "da la sensación, o eso quiere hacer el Gobierno de España, de que si no piensas como ellos eres un racista". Sin embargo, ha considerado que el "problema de Ceuta y de la inmigración no es una cuestión de si somos racistas o no somos racistas, es una cuestión de sentido común". "Y estas cosas se tienen que tratar con muchísimo sentido común y creo que eso es lo que más le ha faltado al Gobierno", ha añadido.

PAPEL DE LA UNIÓN EUROPEA

En este contexto, ha incidido en el papel que juega Europa en la cuestión migratoria para recalcar que la Unión Europea "también se tiene que involucrar en la solución de estos problemas". "Pero, ¿qué pasa? Que para pedir ayuda a Europa los gobiernos tienen que ser uniformes en la política migratoria", ha apuntado.

Sin embargo, ha lamentado que en los últimos meses el Gobierno de España "ha ido de forma independiente, sin atender las peticiones y las recomendaciones que hacían los demás países" y ha deslizado que eso mismo "posiblemente sea también una de las causas del problema que estamos teniendo en Ceuta".

LA GENERALITAT ESPERA LAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO

Preguntado por si la Comunitat Valenciana rechazará este jueves la acogida de migrantes, Pérez Llorca ha asegurado que la Generalitat escuchará primero al Gobierno de España en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde "se abordará ese problema". Y sobre si la Generalitat estaría dispuesta a, en su caso, recurrir los expedientes de traslado de migrantes, ha insistido en que desde el Consell estarán "atentos" a la reunión para conocer "las propuestas que haga el Gobierno y, sobre eso, tomaremos una decisión".

En cualquier caso, ha apuntado que en otras ocasiones algunas comunidades autónomas "manifestaron al Gobierno que no querían recibir a nadie y el Gobierno cumplió con esas comunidades" y que en esta ocasión regiones como el País Vasco o Cataluña ya "están diciendo que no van a recibir menores". "Yo lo que no quiero, como español, es que el Gobierno mercadee con esas personas, porque no lo merecen, y porque eso sí que es tener una actitud racista", ha aseverado.

Cuestionado sobre si, en caso de que alguna de estas CCAA se plantara ante la acogida de migrantes, la Comunitat Valenciana adoptaría una postura similar, Llorca ha remarcado que sobre este asunto "habrá que esperar a lo que pase mañana" y ha rechazado "especular con estas cosas" porque son "temas muy graves".

Con todo, ha exigido "coordinación de todas las administraciones" para atender la crisis de Ceuta, aunque ha remarcado que, en estos momentos, la situación de la Comunitat Valenciana "es la que es" y por ello "tenemos que primero escuchar qué es lo que plantea el Gobierno de España" sobre el reparto de migrantes.

"Evidentemente, si hay una crisis y alguna comunidad autónoma dice que no quiere recibir menores en sus territorios, tendrán que justificarlo muy bien por qué y en base a qué, porque si es porque allí ya no caben, aquí tampoco", ha zanjado.

"DESCOORDINACIÓN" DEL GOBIERNO

En otro orden de asuntos, Pérez Llorca ha manifestado preocupación por la "descoordinación" del Gobierno de España en la gestión de la crisis tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta y ha hecho hincapié en que este mismo martes se vio "por primera vez cómo el Gobierno emitía un comunicado desmintiendo al propio Gobierno".

De este modo se ha referido a las declaraciones de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles. Esta última afirmó que los servicios militares de información, incluyendo los agentes secretos del CNI, hicieron su trabajo en los días previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta e informaron a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno, mientras que Marlaska reiteró poco después que "no hubo ningún informe" que atisbara una entrada "sin precedentes" de migrantes como la que registró en Ceuta el pasado 30 de julio.

Para Llorca, "lo que señalaba la ministra de Defensa se contradecía con lo que decía el ministro del Interior" y por eso parecía "que eran ministros de diferentes partidos, de diferentes gobiernos". "Creo que eso es el ejemplo claro de lo que ha pasado en la crisis de Ceuta", ha apostillado.