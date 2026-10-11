Llorca y Catalá asisten este lunes en Madrid al desfile militar del Día de la Hispanidad

Archivo - El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (i), la alcaldesa de València, María José Catalá (d), en una imagen de archivo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, asistirá este lunes, 12 de octubre, en Madrid, al tradicional desfile militar para conmemorar el Día de la Hispanidad. Será la primera ocasión en la que el presidente valenciano irá a este desfile, ya que tomó posesión de su cargo a finales de 2025. También esta prevista la asistencia de la alcaldesa de València, Mª José Catalá.

Además, de asistir al desfile militar, tanto Llorca como Catalá acudirán a la tradicional recepción conmemorativa que los reyes Felipe VI y Letizia ofrecerán en el Palacio Real.

Por su parte, este año han excusado su asistencia los presidentes autonómicos Juanma Moreno (Andalucía), María Chivite (Navarra) e Imanol Pradales (País Vasco).

Los reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden este lunes el desfile militar, que este año tendrá lugar poco antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y en vísperas de la visita de sus majestades a Ceuta y Melilla.

Este año participan un total de 4.380 miembros de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas.

Los monarcas y la princesa de Asturias llegarán a la tribuna real a las 11.00 horas, después del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente, Pedro Sánchez, y el resto de autoridades del Estado.