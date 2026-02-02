Llorca censura los insultos de la edil del PP a Sánchez pero valora su "reacción inmediata" y añade: "Asunto zanjado"

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, interviene durante la presentación de la Estrategia en Cáncer de la Comunitat Valenciana, a 2 de febrero de 2026, en Valencia- Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha censurado el comportamiento de la concejala del PP en Vallanca (Valencia) Belén Navarro que este domingo insultó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de partido celebrado en Teruel, pero ha valorado su "reacción inmediata" al pedir disculpas y con ello ha asegurado que da el asunto por "zanjado".

De este modo lo ha manifestado el jefe del Consell, al ser preguntado por esta cuestión, en rueda de prensa este lunes en el Palau de la Generalitat tras reunirse con representantes de las asociaciones de afectados por los deslindes de costas.

Llorca ha reconocido que "lo que pasó ayer por parte de una concejala del PP no fue correcto" y está "a la antítesis" de lo que él cree que debe ser la política y el respeto a las instituciones. "No hace falta insultar a nadie, no se consigue nada, y eso lo reprocho y lo recrimino", ha señalado.

Dicho esto, ha valorado también que ayer mismo la edil 'popular', "nada más darse cuenta del error que cometió, pidió disculpas, pidió perdón, lo comentó al partido y trasladó su error". En este sentido, Llorca ha pedido tener en cuenta su "reacción inmediata".

Cuestionado por si desde el PPCV se han puesto en contacto con la concejala para recriminarle su comportamiento, Pérez Llorca ha indicado que el secretario general de la formación, Carlos Gil, "habló con ella" después de que esta ya hubiera "enviado una carta de disculpas" y se difundió la misma. Y ha apuntado que no lo pudo hacer ella personalmente por "la cantidad de insultos" que recibió.

"La política de insultos y la polarización no la comparto, creo que no nos lleva a ningún sitio. Le reprochamos su actitud, ella se disculpó y asunto zanjado", ha especificado el jefe del Consell.

NI DIMITIRÁ NI SERÁ EXPULSADA

Por último, cuestionado sobre si el PP ha pedido a la concejala que dimita, el 'president' de la Generalitat ha confirmado que no y que tampoco se la va a expulsar del partido. "Ayer eso lo reclamó el PSOE, el mismo partido que no llevó a Fiscalía las denuncias por acoso a sus militantes", ha replicado a los socialistas.

A su juicio, "no se pueden tener tantos criterios a la vez": "El PSOE ha indultado a malversadores, ahora se plantea indultar al Fiscal General del Estado, a gente que ha delinquido, que han sido condenados por sentencia firme".

Con todo, ha abogado por "polarizar menos" y ha insistido en que la conducta de la concejala del PP "no fue la apropiada". "Lo reconozco, se le reprochó por parte del Partido Popular y se disculpó. Creo que con eso este tema está solventado", ha agregado.