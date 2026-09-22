Llorca, sobre el cierre del Principal: "Me quedo con la rapidez de la Conselleria al asegurar la programación"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, asiste a la celebración del Día de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Valenciana, a 22 de septiembre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado la actuación de la Conselleria de Cultura para garantizar que se puedan celebrar las actividades que estaban programadas en el Teatre Principal de València, después de que se haya decretado su cierre inmediato al público por deficiencias estructurales.

"Yo me quedo con la rapidez que ha tenido la Conselleria de Cultura de asegurar que toda la programación cultural que estaba prevista en el Teatro Principal, y que por lo tanto estaba prevista en la ciudad de València, se va a mantener en la ciudad de València", ha manifestado a preguntas de los periodistas tras un acto en el Monasterio de San Miguel de los Reyes.

Este martes se ha anunciado que el Principal --inmueble propiedad de la Diputació de València cuya programación depende del Institut Valencià de Cultura (IVC) de la Generalitat-- cierra sus puertas "por seguridad" de forma inmediata, después de que la corporación provincial haya recibido un informe pericial que determina que el edificio presenta deficiencias estructurales y funcionales como no cumplir los requisitos para garantizar una evacuación eficiente en caso de emergencia. Precisamente, esta decisión ha llegado un día después de la presentación de la programación del IVC para el primer trimestre de la temporada 2026/2027.

Cuestionado por cómo valora el cierre del teatro y la forma en la que se ha producido el anuncio, Llorca ha remarcado que no ha podido "seguir" la rueda de prensa en la que se ha anunciado la decisión, en la que ha intervenido el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, con lo que no tiene "mucha información" al respecto cuando le gusta ser "muy prudente con el tema de las informaciones".

"Lo que me ha llegado a mí es que parece que se han detectado unas deficiencias en el edificio, que hay que hacer obras para mejorarlas y que, por tanto, se tiene que proceder al cierre", ha expuesto.

Dicho esto, el jefe del Consell ha alabado la "rapidez" del gobierno valenciano a la hora de asegurar la programación del Principal: "Yo creo que así se tiene que trabajar en la administración. Yo estoy muy orgulloso hoy de la gestión de la Generalitat, porque ha permitido o ha garantizado que esas actividades culturales, que son muy importantes para parte de la sociedad, se celebren y estén confirmadas en la ciudad".