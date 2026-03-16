Llorca tras los comicios en Castilla y León: "El PP gana todas las elecciones y cada vez hay más distancia con el PSOE"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

CASTELLÓ 16 Mar. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha valorado hoy las elecciones en Castilla y León señalando que "el PP está ganando todas las elecciones y cada vez hay más distancia entre los votos del PP y del PSOE, por tanto, eso es una magnífica noticia y creo que consolida muy bien los trabajos que hacen los gobiernos del PP en las comunidades autonómas donde gobiernan, incluida esta".

Pérez Llorca se ha manifestado así ante los medios durante su visita a Onda (Castellón) para asistir a la presentación del estudio para el futuro Eje de la Cerámica de Castellón al ser preguntado al respecto.

"Hay que hacer una valoración respecto a que hay un cambio de tendencia muy importante en España, la gente quiere que gobiernen los gobiernos de centro derecha y de derecha y, por tanto, lo que no se puede es perder el tiempo en polarizaciones y discusiones y hay que conseguir diálogo y consenso para que en aquellas zonas donde todavía no hay gobiernos estén ya en marcha, que es lo que nos piden los ciudadanos", ha subrayado el 'president'.

Según Pérez Llorca, los ciudadanos cuando van a votar dan un mandato, y "este hay que cumplirlo". "Para acabar con el 'sanchismo' en España, que es lo que apuntan todos los españoles en base a los resultandos electorales que se dan, lo que tenemos que hacer las fuerzas que no queremos a Pedro Sánchez es ponernos de acuerdo y ponernos a trabajar", ha concluido.