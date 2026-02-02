Llorca comparte las palabras de Feijóo en la comisión dana: "Este partido sí ha asumido responsabilidades políticas"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que comparte las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su comparecencia de este lunes ante la comisión de investigación de la dana en el Congreso, aunque ha admitido que no ha podido seguirla por su actos de agenda, pero ha reivindicado que el PP "sí ha asumido responsabilidades políticas por la tragedia de la dana", tal y como ha defendido el presidente de su partido.

De este modo lo ha manifestado el jefe del Consell, en rueda de prensa este lunes en el Palau de la Generalitat tras reunirse con representantes de las asociaciones de afectados por los deslindes de costas. Previamente, a primera hora del día ha asistido a la presentación de la Estrategia en Cáncer de la Comunitat Valenciana. Por ello ha esgrimido que no ha podido seguir la comparecencia de Feijóo en el Congreso.

En cualquier caso, preguntado por las palabras del líder del PP en las que ha señalado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como la "máxima responsable" de la tragedia y ha afirmado que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón es el único que asumió responsabilidades tras la dana, Pérez Llorca ha indicado que las comparte. "Este partido sí ha asumido responsabilidades políticas por la tragedia de la dana", ha ratificado.

Dicho esto, ha vuelto a insistir en que la tragedia del 29 de octubre de 2024 "puso en evidencia las costuras de todas las administraciones", pero ha defendido que desde su partido "hemos asumido errores, hemos pedido perdón y hemos asumido responsabilidades políticas". "Y me refiero al Partido Popular", ha recalcado.

Además, y dado que estos días está "en el candelero político la gestión del accidente de tren" de Adamuz (Córdoba), ha garantizado que no será él quien "polarice o utilice el dolor o la tragedia para hacer política". "Porque sé lo que hemos sufrido los valencianos con eso, y yo no quiero que nadie sufra por utilizar el dolor de nadie", ha subrayado, pero ha añadido: "Eso sí, luego, cada uno que valore qué partido es el que asume responsabilidades y qué partido no las asume nunca".