Llorca condena el ataque a la CEV: "La violencia y las amenazas son incompatibles con la democracia"

La sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en València amanece con un ataque vandálico - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha expresado este martes su condena al ataque registrado por la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en València, que amaneció la pasada jornada vandalizada con pintura roja. Estos hechos se produjeron a dos días de la huelga general convocada este miércoles 11 por el derecho a la vivienda.

"Quiero condenar con absoluta firmeza el ataque vandálico contra la sede de la CEV en València. La violencia, las amenazas y la intimidación son incompatibles con la democracia y no pueden tener ninguna justificación ni cabida en nuestra sociedad", ha escrito Llorca en sus redes sociales.

Ante estos hechos, el jefe del Consell traslada su apoyo a la CEV y a su presidente, Vicente Lafuente, quien anunció este lunes que la patronal denunciará el ataque y lo atribuyó a una persona que debe tener "ganas de hacer daño" más allá de una ideología concreta.

El presidente de la CEV también subrayó que lo "primero" que recibió tras el ataque fue la llamada de los secretarios generales de UGT-PV y CCOO PV, Tino Calero y Ana García, respectivamente, "desmarcándose y rechazando cualquier tipo de vandalismo".