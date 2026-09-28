Llorca condena el crimen machista de Benidorm y llama a "acabar con esta lacra"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, interviene durante el Debate de Política General de la Comunitat Valenciana, en les Corts Valencianes, a 28 de septiembre de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha condenado el crimen machista de Benidorm (Alicante) en el que una mujer de 33 años ha sido presuntamente asesinada por su pareja, de 40 años, este pasado domingo. La víctima no tenía hijos menores de edad, ni existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Durante su intervención final este lunes por la tarde en el Debate de Política General en Les Corts, Llorca ha rechazado “una vez más, la violencia contra las mujeres” y ha subrayado que “no están solas” y el Consell trabaja para “acabar con esta lacra y que no haya ningún asesinato más en la Comunitat Valenciana”.

La Policía Nacional ha detenido este lunes en Benidorm a un hombre acusado de matar a su pareja y ha arrestado a otros dos por presuntamente encubrir el crimen.

Posteriormente, el Ministerio de Igualdad ha confirmado este caso como un nuevo crimen machista, con lo que el número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 40 y a 1.381 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.