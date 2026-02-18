Llorca confía en llegar a “un entendimiento” sobre la AVL mientras Vox cree que “no tiene solución”

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control, en Les Corts, a 18 de febrero de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS)

El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, cree que “hay cosas que se pueden mejorar” en la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), como ha asegurado a Vox, pero se ha mostrado convencido de que llegarán “a un entendimiento” respecto a la institución normativa del valenciano.

Así lo ha manifestado en la sesión de control en Les Corts, después de que el síndic de Vox, José Mª Llanos, haya exigido a Llorca “apostar por el valenciano de verdad y por la Real Academia de Cultura Valenciana frente a la separatista Academia Valenciana de la Lengua, que no tiene solución, ha cedido sus competencias a un instituto foráneo que se extralimita en sus competencias y vulnera su propia ley de creación”.

“Hay cosas que se pueden mejorar, pero, a través del diálogo, estoy convencido de que llegaremos a un entendimiento”, se ha limitado a decir Llorca respecto a las críticas de Vox a la AVL.

La semana pasada, la presidenta de la Acadèmia, Verònica Cantó, confirmó contactos entre Presidencia de la Generalitat y el ente normativo del valenciano basados en "recuperar la colaboración" que "aún no se ha materializado". Durante 2025, el Consell entonces presidido por Carlos Mazón acordó junto a Vox una reducción del 25% en la aportación presupuestaria a la AVL dentro de los presupuestos de la Generalitat.

En su intervención, al margen de la AVL, el síndic de Vox ha recordado a Llorca que apoyaron su investidura para que cumpliera una serie de compromisos en materia de vivienda, sector primario, “convenios de repatriación” de inmigrantes o reducción de la presión fiscal.

También, ha añadido, “para traer estabilidad política a nuestra comunidad tras revueltas manipuladas y mal intencionadas usando a las víctimas de la riada, y ante un gobierno socialista traidor, chantajista y corrupto, que persigue la ruina de los valencianos”. “En Vox no nos regimos por intereses electorales, sino por un verdadero y eficaz servicio público”, ha dicho.

Llanos ha exigido a Llorca que el PP apoye la comisión de investigación solicitada por Vox para investigar irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Playa de San Juan, que se debate en este pleno de Les Corts: “Este tema supera el ámbito municipal y afecta a la propia Generalitat. Queremos saber qué ha pasado y qué soluciones se van a adoptar”.

CRITICA EL APOYO DEL PP A MERCOSUR

Además, ha instado al ‘president’ a que siga “bajando impuestos” y a que rechace “las políticas de estrangulamiento a nuestro sector primario”. “Sin campo no hay vida. Dígaselo a su partido; dígaselo a González Pons y dígaselo a Von der Leyen”, ha espetado en alusión al eurodiputado valenciano del PP Esteban González Pons y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre el acuerdo UE-Mercosur.

Por último, el síndic de Vox ha reclamado a Llorca “ser firmes” contra la inmigración “masiva”: “Hay que acabar con las trampas para quitar las ayudas a los nuestros, apostar por la reagrupación familiar en origen y preservar nuestra identidad”. Y ha dicho: “El castellano es muy rico y muy sabio. Cada uno en su casa y dios en la de todos".

"MUCHÍSIMAS COSAS" ACORDADAS CON VOX

En su réplica, Llorca ha agradecido a Vox su talante abierto a “proponer, dialogar y pactar”, ya que ha destacado que fruto de los acuerdos con este grupo se han “puesto en marcha muchísimas cosas” como la simplificación administrativa, las bajadas de impuestos "mientras Compromís y PSPV quieren subirlos", el decreto de atención primaria o el plan estratégico contra el cáncer. “Esa es la política que ustedes y nosotros tenemos claro”, ha subrayado.

Respecto al sector primario, ha resaltado que es uno de los gremios profesionales con los que más se ha reunido desde que llegó a la Generalitat hace dos meses, ante su “preocupación” por los acuerdos comerciales aprobados por la UE, para reclamar “reciprocidad e igualdad de condiciones”.

Sobre las VPP, ha admitido que el sistema de adjudicación “hay que mejorarlo y protegerlo mejor”. “Por eso nos hemos puesto a trabajar de inmediato para reforzar los controles de adquisición de vivienda con más publicidad, transparencia y control”, ha reiterado, y ha destacado su anuncio de introducir el “arraigo” como criterio para adquirir viviendas públicas.

Y ha finalizado, en alusión a los recientes comicios en Extremadura o Aragón: “Hay algo que es evidente en España, a la vista de los últimos resultados electorales: en España gusta mucho el modelo valenciano”.