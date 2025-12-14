Llorca está en "contacto permanente" con Emergencias y habla con Aagesen ante la alerta roja por lluvias en Valencia

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, mantiene "contacto permanente" con el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y en las últimas horas ha conversado también con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ante la alerta roja por lluvias para este domingo en parte de la provincia de Valencia.

Así lo ha indicado el jefe del Consell en un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X', en la que ha concretado que desde este sábado ha estado en contacto con Valderrama "ante el episodio de lluvias intensas previsto hoy en la provincia, que ha supuesto la activación de la alerta roja en el litoral a partir de las 12.00h".

También ha señalado que ha hablado con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y ha informado de que a las 11.00 horas mantendrá una videoconferencia con el conseller de Emergencias y su equipo "para ser informado sobre los avances de la reunión de coordinación que se celebra en L'Eliana", en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE).

En este contexto, Juanfran Pérez Llorca ha insistido en pedir a la ciudadanía valenciana "máxima precaución y seguir las recomendaciones y la información en canales oficiales".