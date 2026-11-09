Llorca cree que España enviará a Sánchez "a casa" en las elecciones y ensalza la capacidad de Feijóo para gestionar

Archivo - El 'president' de la Generalitat Valenciana y líder del PP en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo - Carme Ripollés - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana y líder del PP en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se ha mostrado "muy convencido" de que la ciudadanía de España "va a enviar a casa" al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en las elecciones generales del 29 de noviembre. Además, ha ensalzado la "otra forma de gobernar", la de la "gestión", que, a su juicio, representa el líder nacional de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo.

En estos términos se ha expresado Pérez Llorca en declaraciones a los medios de comunicación en Callosa de Segura (Alicante), donde este lunes ha realizado una visita institucional, al ser preguntado por una valoración ante la próxima campaña para los comicios, que comenzará oficialmente este viernes 13.

El líder del PP en la Comunitat cree que en estas elecciones la población tendrá que elegir entre "dos modelos de gobernar". Así, ha ensalzado la propuesta de Feijóo en contraposición al modelo del "sanchismo", que, bajo su punto de vista, se define por dividir y separar entre "buenos", "malos" y "colores", así como por "la crispación" y "la descalificación".

"Este país lo que necesita en estos momentos es un dirigente que esté pensando en gestionar nuestro país, que es un gran país, y que desgraciadamente toda esta legislatura ha estado abandonada por parte del Gobierno de España, que [...] no tenía ni siquiera apoyos para poder aprobar unos presupuestos", ha apostillado Pérez Llorca.

"ATENDER AL CIUDADANO"

En este sentido, ha añadido: "Qué queremos? ¿Cómo queremos afrontar el futuro? Yo creo que la gran mayoría hemos aprendido que las legislaturas sin presupuestos, con confrontaciones, con discusiones, no aportan ningún tipo de solución".

"Es muy importante que traslademos el mensaje de aquellos que sabemos que lo más importante es gestionar, que lo más importante es atender al ciudadano y resolver sus problemas", ha enfatizado Pérez Llorca.

Al respecto, ha añadido que eso lo están "demostrando muchísimas autonomías de este país", incluida la Comunitat Valenciana, y se ha mostrado "muy convencido" de que "la sociedad le va a dar la espalda a Pedro Sánchez, lo va a enviar a casa".

"Vamos a volver a recuperar el sentido de las instituciones y el sentido de valorar el esfuerzo que hacen muchísimos españoles todos los días para que sus familias estén mejor y que merecen tener una administración que también les cuide", ha zanjado.