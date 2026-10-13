Llorca cree "estéril" el debate sobre la prioridad nacional y dice que no se arrepiente "de nada" del pacto con Vox

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), y el presidente de Vox Valencia, José María Llanos (c), durante un pleno, en Les Corts Valencianes. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que el debate sobre la introducción de la 'prioridad nacional' en leyes y ayudas le parece "estéril" y ha recalcado que "no se arrepiente de nada" de pacto presupuestario con Vox, puesto que va a permitir a la Comunitat "seguir siendo una tierra próspera".

Así lo ha defendido este martes el jefe del Consell, en Alicante, a preguntas de los medios sobre el hecho de que la Comisión Europea advierta que las leyes que incluyan el concepto de 'prioridad nacional' en el acceso a las prestaciones públicas o a la vivienda podrían contravenir el derecho comunitario, ya que, "a menos que esté justificada y sea proporcionada", una disposición de este tipo "es indirectamente discriminatoria si afecta intrínsecamente a los nacionales de otros estados miembros o a los nacionales de terceros países".

Al respecto, Llorca ha declarado: "Yo que he sido alcalde sé cómo funcionan las ordenanzas municipales. Si se atiende a las ordenanzas municipales de la mayor parte de ayuntamientos, por ejemplo de la Comunitat Valenciana, siempre se establecen prioridades a aquellos vecinos que llevan más tiempo empadronados y, por lo tanto, yo no le veo eso ningún problema. Son medidas que adoptan todos los que están al frente de las administraciones, sean del signo político que sean".

En su opinión, "a veces se quiere intentar generar un debate que a veces, sinceramente, a mí me parece estéril". Y cuando se le ha preguntado su se replantearía rebajar ese arraigo exigido, Llorca ha subrayado que, "por supuesto", se reafirma en lo pactado para sacar adelante la ley de acompañamiento a los Presupuestos.

"El pacto que hemos alcanzado nos permite tener estabilidad, nos permite tener presupuesto, nos permite bajar impuestos, nos permite construir viviendas de protección pública, que somos de las pocas comunidades autónomas que lo hacemos, y nos permite garantizar el futuro para esta comunidad", ha enumerado.

Por ello, ha enfatizado que no se arrepiente "de nada del pacto". "Creo que hemos demostrado que hemos tenido capacidad de diálogo y capacidad de entendimiento que nos va a permitir seguir siendo una tierra próspera", ha zanjado.