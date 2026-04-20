Llorca cree que Extremadura "está de enhorabuena" tras el acuerdo de gobierno de PP y Vox

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press

ALICANTE, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder de los 'populares' en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, considera que Extremadura "está de enhorabuena" después de que PP y Vox hayan cerrado un acuerdo para formar gobierno en esta autonomía.

Así lo ha indicado este lunes a preguntas de los medios de comunicación en la ciudad de Alicante, donde se ha referido a este pacto por el que Vox asumirá la Consejería de Servicios Sociales, que tendrá rango de Vicepresidencia, y la de Agricultura en el ejecutivo extremeño, además del senador autonómico.

Pérez Llorca ha incidido en que los políticos reciben un "mandato popular" cuando vota la ciudadanía y que ese es "buscar la estabilidad en los gobiernos". "Creo que Extremadura está de enhorabuena porque lo ha conseguido", ha manifestado.

Preguntado por uno de los puntos de ese acuerdo de PP y Vox en Extremadura que más debate ha suscitado, concretamente el relativo a la "prioridad nacional" en el "acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas", el jefe del Consell ha afirmado que "no" ha leído el pacto "como tal" y que le gusta ser "muy respetuoso".

"Yo entiendo que cada región tiene sus peculiaridades y, por lo tanto, intento mantenerme al margen de aquellas cosas que no conozco y que no puedo opinar", ha señalado al ser preguntado por este asunto.

"ESTABILIDAD QUE HEMOS CONSEGUIDO MANTENER"

Sobre si descarta incluir ese punto en un hipotético futuro acuerdo con Vox, el jefe del Consell se ha limitado a contestar que la Comunitat Valenciana es "una región estable donde todas las comunidades se fijan en la capacidad" que hay "de diálogo y de entendimiento". "No me preocupa lo que pueda pasar en el futuro, a mí me preocupa mantener esa estabilidad que hemos conseguido mantener", ha aseverado.

"Nosotros hicimos un acuerdo muy rápido para que yo fuese investido presidente, sin firmar ningún tipo de documento, porque sobre todo entendimos cuál era el mandato dato de los ciudadanos y entendimos cuáles eran las necesidades de la comunidad. Y yo creo que en eso esta comunidad ha sido ejemplar", ha sentenciado.

PRESUPUESTOS

Preguntado por si considera que tras el pacto de PP y Vox en Extremadura se abre una oportunidad para la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2026, Pérez Llorca ha asegurado que "no" mira cuál es la "situación política" de otras regiones "para afrontar las necesidades que tiene la Comunitat Valenciana".

Asimismo, ha dicho que se alegra de que "haya pactos" y ha insistido en la idea de que "los dirigentes políticos" tienen que "atender el mandato de los ciudadanos", porque, a su juicio, cuando votan quieren "gobiernos estables" y "estabilidad". "Y en eso yo creo que la Comunitat Valenciana ha sido ejemplar. En buscar siempre acuerdos y estabilidad", ha resaltado.

"Es cierto que tenemos unos presupuestos aún en vigor, pero es cierto que yo siempre lo he manifestado que me gustaría tener también unos presupuestos en este ejercicio", ha añadido el 'president' valenciano.

Y ha continuado: "No tenemos la presión a lo mejor que hay en otras administraciones que llevan años sin presupuesto, los nuestros están en vigor, y que en esa línea vamos a trabajar. Hasta hoy hemos sido capaces siempre, a través del diálogo, de conseguir esa estabilidad y conseguir también presupuestos. Pues yo creo que este año lo enfocaremos igual".

"Los presupuestos están. Si están más cerca o están más lejos, pues no lo sé. Lo importante es que estamos trabajando en esa línea y que cuando tengamos novedades se las comunicaremos", ha trasladado Pérez Llorca, quien ha abundado en que es "muy discreto en cualquier tipo de negociación" y en que, como le "ha ido bien siempre", prefiere "seguir manteniendo la discreción".