Llorca cree que PISA acredita que los planes de estudio del Gobierno son "ampliamente mejorables"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la apertura de curs en Caudiel. - GVA

CASTELLÓ, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha puesto en valor la apuesta del Consell por una "educación universal y de calidad en todo el territorio de la Comunitat Valenciana". Asimismo, ha resaltado la apuesta del Consell por "recuperar en los centros escolares las horas lectivas en Matemáticas y Lengua eliminadas en las dos anteriores legislaturas por planificaciones erróneas" porque, según ha remarcado, tras la publicación del Informe PISA, "ha quedado acreditado que los planes de estudio aprobados por el Gobierno de España, que son los que regulan el contenido hasta la fecha, son ampliamente mejorables".

El jefe del Consell ha visitado el aulario de Caudiel que forma parte del Colegio Rural Agrupado (CRA) Palancia-Mijares con motivo del primer día del nuevo curso escolar, donde ha manifestado que "desde Vinaròs hasta Orihuela y desde Requena hasta Dénia vamos a seguir garantizando las infraestructuras y recursos que merece y necesita el sector educativo valenciano".

En este sentido, ha recordado que el curso escolar 2026-2027 ha iniciado con la plantilla de profesores "más grande de nuestra historia", que roza los 84.000 docentes, alrededor de 300 más que el curso anterior, pese a haberse reducido el número de alumnos.

De igual manera, ha hecho notar que 14 nuevos colegios e institutos ya han abierto sus puertas y otros 14 entrarán en funcionamiento durante este curso, con una inversión de más de 250 millones de euros y están en marcha 422 actuaciones de mejora, ampliaciones y reformas en centros educativos por valor de 820 millones de euros.

Asimismo, este curso la educación de 0 a 3 años vuelve a ser completamente gratuita para las familias, dos de cada tres alumnos se benefician del Banco de Libros, unos 150.000 reciben ayuda de comedor y más de 45.000 cuentan con servicio de transporte escolar.

Llorca ha resaltado el refuerzo llevado a cabo en los Centros Rurales de la Comunitat Valenciana porque, con la reducción de la ratio mínima de 6 a 3 alumnos, "se ha garantizado que hoy en muchos municipios puedan abrir sus colegios lo que ha permitido que muchos alumnos no tengan que desplazarse a otras localidades para poder ir a clase".

Esta reducción ha permitido crear 102 nuevas unidades desde el inicio de la legislatura, de las cuales 38 este curso escolar, y consolidar 153 plazas docentes. "Esta medida ha permitido que las familias no tengan que plantearse abandonar su pueblo de toda la vida para que los niños puedan iniciar sus estudios", ha continuado el president, al tiempo que ha afirmado que "es otro ejemplo de política útil y de ayuda a la conciliación y a garantizar el futuro de los municipios en riesgo de despoblación".

En esta línea, ha enfatizado la voluntad del Consell por "mejorar la educación pública porque desde el primer momento vimos que había problemas que solventar" por lo que "hemos puesto en marcha el plan educativo más importante y ambicioso de toda España" con un presupuesto de 3.338 millones de euros en cuatro años

Con este plan, ha apostillado, se pone en marcha el mayor aumento salarial para los docentes de los últimos 19 años, que este mismo mes de septiembre van a empezar a corar un primer incremento de 75 euros y, posteriormente, el resto de las cuantías hasta 200 euros lo que los situará entre los mejor remunerados del conjunto nacional.

Igualmente, ha dicho, se está desarrollando un plan de climatización con 140 millones de euros para que todas las aulas cuenten con sistemas modernos y eficientes después de que en julio se trasfirieran 16 millones de euros para que los colegios pudiesen adquirir equipaciones para mejorar sus zonas de sombra o la climatización de espacios.

"LA CULTURA DEL ESFUERZO"

"Llevamos tiempo trabajando en medidas muy importantes para recuperar la cultura del esfuerzo, necesaria y vital en la educación, porque queremos que nuestros jóvenes estudien en la Comunitat Valenciana, descubran aquí su talento y puedan tener un futuro en nuestra tierra", ha aseverado.

Al respecto, ha destacado que, desde este curso, la Generalitat asumirá las tasas de aquellos alumnos universitarios que se matriculen por primera vez en una carrera y aprueben todas sus asignaturas, "lo que nos convierte en la primera comunidad autónoma que implanta esta medida".

Según detallan desde la administración autonómica, el aulario de Caudiel que hoy ha visitado el president acompañado por la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, forma parte junto con los ubicados en Jérica, Montán y Montanejos del Colegio Rural Agrupado (CRA) Palancia-Mijares.

Este aulario cuenta con 30 alumnos, 13 de Educación Infantil de 1 a 5 años y 17 de Educación Primaria de 6 a 11 años. Este curso es el primero en el que se escolariza alumnado de un año, con tres alumnos matriculados.