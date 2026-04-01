Llorca defiende el acceso de su pareja a la Administración y acusa al PSPV de mentir: "No tengo nada que esconder"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la sesión de control de este miércoles en Les Corts - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido el acceso de su pareja a la Administración pública "hace 20 años" en el Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), del que él fue alcalde, al tiempo que ha acusado al PSPV de "continuar con la mentira y el relato" sobre este asunto y ha garantizado que tiene "la conciencia tranquila" por su forma de actuar, además de no tener "nada que esconder".

Así lo ha manifestado en la sesión de control de este miércoles en Les Corts, en respuesta al síndic del PSPV, José Muñoz, que ha exigido al jefe del Consell que cuente "toda la verdad sobre su pareja" tras acusarle de haber mentido "deliberadamente" en el pleno de la pasada semana, "cuando dijo que era funcionaria de carrera con 20 años de experiencia". "Le han arreglado la comisión de servicios --para su traslado a la Diputació de València-- para pasar a ganar 52.000 euros", le ha espetado, para preguntarle "cuándo piensa tomar alguna medida para acabar con los escándalos que le rodean".

Por su parte, Pérez Llorca ha replicado a Muñoz denunciando que la comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, "dejó tirados a más de cincuenta alcaldes y no asistió a la primera reunión que se había organizado para afrontar el tema de las obras hídricas, simplemente porque se fue a Madrid a hacerse fotos con sus compañeros socialistas". "Eso tendría que hacerle reflexionar porque eso sí que es un verdadero escándalo", ha sostenido.

En su segundo turno, el síndic socialista ha mostrado la portada del diario 'El País' del 17 de mayo de 2008, con el titular 'Un alcalde del PP coloca a 34 candidatos y militantes en el Ayuntamiento', y ha preguntado al 'president' de la Generalitat: "¿Sabe qué Ayuntamiento era? Finestrat. Finestrat en 2008 tenía 5.000 habitantes y en un año ustedes colocaron a 34 personas".

Sin embargo, ha señalado que estos hechos "no acaban aquí" porque "entre esas colocaciones" estaba la de su pareja. "¿Saben lo que decía el portavoz del PP? Que todo era legal. ¿Saben quién era el portavoz del PP? Probablemente un jeta. ¿Sabe cómo se llamaba? Juan Francisco Pérez Llorca. ¿Y sabe lo que decía? Que todo era legal, como ahora", ha descrito.

EL PSPV DICE QUE LLORCA ES "UN JETA CON TRIENIOS"

Por tanto, a su juicio se trata del "mismo modus operandi" del PP y ha advertido al jefe del Consell: "No se equivoquen. Esto no es machismo, esto es enchufismo". Además, ha reprochado a Llorca que ante "la opinión pública valenciana" dijera que estaba "muy enfadado con los jetas", pero le ha espetado: "Usted era el primero de todos los jetas. Usted es un jeta con trienios. Lleva toda la vida haciendo lo mismo, lo mismo que hacen todos los presidentes del PP".

Paralelamente, ha acusado a los líderes 'populares' de "venir a aprovecharse de lo público, recortando precisamente lo público para los que necesitan del Estado del bienestar", para luego "colocar a familiares, amigos y personas del PP". Sin embargo, ha advertido de que Pérez Llorca, además de todo ello, también encubre "al peor presidente de la Generalitat, Carlos Mazón".

Con todo, ha reclamado al jefe del Consell que haga "un favor a todos los valencianos y a sí mismo", dimita y convoque elecciones porque, según ha argumentado, la Comunitat Valenciana "ya no resiste las políticas racistas ni las actuaciones indecentes". "Pasemos página de este indecente Partido Popular", ha zanjado.

LLORCA SACA PECHO DE SUS RESULTADOS: "BARRÍA AL PSOE"

Por su parte, el 'president' de la Generalitat ha replicado a Muñoz con un "resumen rápido de una sesión de control en el Ayuntamiento de Finestrat", del que fue alcalde. "Allí barría al PSOE. He salido de alcalde habiendo barrido al PSOE. Solo dos concejales de 13. Los ciudadanos de Finestrat no serán los más listos de la Comunidad, pero tampoco los más tontos", ha reivindicado.

Dicho esto, ha afeado al síndic del PSPV que eso mismo "no le ha pasado nunca porque nunca se ha presentado como primero de lista en ningún sitio" y ha argumentado por qué cree que ha tenido "éxito electoral durante tantos años": "Porque no miento, porque no acostumbro a decir mentiras, porque intento ser cercano, ser directo y aclarar las cosas".

De hecho, Llorca ha negado que en la pasada sesión de control mintiera y ha explicado que acudió a Les Corts "a decir que estaban atacando a mi pareja por el mero hecho de ser mi pareja". "Era funcionaria mucho antes de tener un vínculo y una relación conmigo", ha recalcado el dirigente autonómico, que ha defendido que afronta "las cosas como tienen que ser".

El 'president' ha sostenido que Vanesa Soler, su pareja, "entró a trabajar en la Administración hace 20 años y se presentó a unas oposiciones que se convocaron el 24 de noviembre del 2009", a las que también acudieron "24 aspirantes": "Consistían las pruebas en un examen práctico, un examen teórico. Si pasabas los exámenes tenías una entrevista y, si pasabas la entrevista, se tenían en cuenta las cuestiones de antigüedad. Y había una bolsa de trabajo".

Ha continuado explicando que su actual pareja fue la adjudicataria "de una de esas cuatro plazas" y entonces no tenía "ningún vínculo ni ninguna relación sentimental" con él: "Y durante ese tiempo juró su cargo como funcionaria interina, y siguió trabajando en la Administración hasta que, en un proceso de consolidación, consolidó su plaza. También se habían presentado creo que 14 aspirantes".

"VAN A CONTINUAR CON SU MENTIRA Y RELATO"

Asimismo, ha desmentido la "falsedad" difundida por los socialistas sobre la retribución de su pareja en el consistorio alicantino y ha recalcado que ella "ha salido del Ayuntamiento de Finestrat cobrando 38.017,88 euros". "Como no tengo nada que esconder, le doy todos los datos. Y ustedes van a continuar con su mentira y con el relato", ha reprendido al PSPV.

En este sentido, Juanfran Pérez Llorca ha manifestado que tiene "la conciencia tranquila" y que sabe cuál es su "forma de actuar y de hacer las cosas". "Y por eso me ha dado tanto rédito y tanto éxito electoral", ha reivindicado.

Finalmente, ha replicado a los socialistas que lo que sí que es "un escándalo" es que "el mismo día que nosotros anunciábamos una gran inversión para la Comunidad, que es que va a hacer Disney una superproducción en nuestra tierra, sabíamos que la Policía intervenía en el Centro de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que preside y dirige --la ministra y secretaria general del PSPV-- Diana Morant, porque se han desfalcado 25 millones que van a combatir el cáncer".

"¿Y ustedes qué responsabilidad le piden a la señora Morant? ¿Por qué lo ocultan? ¿Por qué no lo investigan? Eso sí que es un hecho grave (...), eso sí es un escándalo", ha zanjado.