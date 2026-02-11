Llorca defiende la continuidad del Benidorm Fest y cree que la ciudad "merece" inversiones como esta

Javier Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernand presentan la primera semifinal del Benidorm Fest 2026 - JOAQUIN P. REINA / Europa Press

ALICANTE, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido la continuidad del Benidorm Fest y considera que "una ciudad turística a nivel mundial" como Benidorm (Alicante), que acoge el certamen, "merece tener inversiones tan importantes" como este evento.

Así lo ha manifestado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, al ser preguntado por la postura del Consell respecto a la posible continuidad de este acontecimiento cultural, que celebra esta semana su quinta edición en el Palau d'Esports l'Illa.

Al respecto, ha asegurado que todavía no ha habido contactos entre la Generalitat y Radiotelevisión Española (RTVE), si bien ha puntualizado que espera que se produzcan "en breve". En todo caso, ha insistido en que la administración autonómica respalda este tipo de festivales "en una ciudad tan turística" como Benidorm.