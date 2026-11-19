Archivo - El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado este jueves que "la Ley del Suelo no se crea para especular; se crea para crecer, para resolver problemas", como el de la vivienda, "pero también para apostar por la reindustrialización de muchas zonas".

Así se ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la empresa de especias Carmencita en la localidad de Novelda (Alicante), en relación con la Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, que continúa su tramitación en Les Corts.

"Especialmente yo creo que hace falta reindustrializar mucho la provincia de Alicante", ha apostillado el jefe del Consell y líder del PP en la Comunitat, al tiempo que ha indicado: "No queremos que nadie se vaya, no queremos que ese carácter emprendedor se tenga que parar por parte del sector privado porque la administración es incapaz de generar suelo, de generar oportunidades".

Asimismo, ha asegurado que "en esa línea también trabaja esa ley", que "va a permitir acortar plazos" en la tramitación "de cualquier instrumento urbanístico", algo que, según ha subrayado, significa "ponerse al nivel y a la altura de la inversión privada".

Y ha señalado que van "a seguir siendo muy firmes defensores de la sostenibilidad, del medio ambiente", pero que van "a demostrar con esa ley que se puede ser más rápido, que se puede ser más ágil, que se pueden resolver los problemas", al mismo tiempo que seguir "siendo una de las zonas" con "más nivel de protección" de "todo el país".