Llorca defiende que la oferta de Educación a sindicatos es la "más ambiciosa" de España y les pide "proporcionalidad"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante la sesión de control este jueves en Les Corts - ROBER SOLSONA /EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que la propuesta planteada por la Conselleria de Educación a los sindicatos docentes para desconvocar la huelga indefinida es la "más ambiciosa" y la económicamente mejor dotada "de todas las comunidades autónomas de España" y ha resaltado que no solo lo es en materia de salarios, "que también", sino que recoge "todos los puntos que reclaman" las organizaciones sindicales como la reducción de las ratios, la simplificación burocrática o mejora de infraestructuras.

Así lo ha manifestado el jefe del Consell en la sesión de control de este jueves en Les Corts, en la que los diputados del PSPV y de Compromís han coreado en varias ocasiones consignas como 'Consellera, dimisión', en alusión a la titular de Educación, Carmen Ortí, y han mostrado billetes de 75 euros con el rostro del 'president'.

El vicepresidente primero de Les Corts, Alfredo Castelló, que ha presidido la sesión en ausencia de Llanos Massó, ha llamado al orden a varios diputados de ambas formaciones: "Ya han hecho la 'performance' y las fotos, siéntense, 15 segunditos ya está bien".

En respuesta al síndic del PSPV, José Muñoz, el 'president' de la Generalitat ha acusado al Gobierno central de negar "intencionadamente" dinero a los valencianos "para la sanidad, las políticas sociales y la educación" y, pese a ello, ha sacado pecho de que el Consell ha puesto encima de la mesa a los sindicatos docentes "la oferta educativa más ambiciosa" de España.

Y ha replicado al portavoz socialista, en alusión a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant: "¿Sabe quién se esconde? Ustedes, se esconde su jefa de filas, que el lunes decía que su máxima prioridad era la Comunitat Valenciana. Y ayer tomaba posesión el rector de la Universitat de València, la segunda más grande y la tercera más antigua de España, y no venía porque se escondía del hedor a corrupción que hace el PSOE".

LLORCA HA "SUSPENDIDO" SU "PRIMER EXAMEN REAL"

Por su parte, Muñoz ha señalado a Llorca que las reivindicaciones de la comunidad educativa y la huelga indefinida han supuesto "el primer examen real" a su presidencia y ha considerado que el Gobierno valenciano "ha suspendido". "El conflicto educativo ha desnudado las carencias que tiene usted. Llegó como un 'president' por accidente, llegó para encubrir a Carlos Mazón y, ante el primer conflicto grave, se ha borrado de la ecuación", le ha reprochado.

A su juicio, la prueba de ello "es que no puede entrar por la puerta de Les Corts --donde se concentraban decenas de profesores en huelga--, como le pasaba a Carlos Mazón, porque no quiere dialogar" con la comunidad educativa: "Ha sido terriblemente irrespetuoso circunscribiendo su reivindicación a una cuestión puramente crematística y salarial (...) y lo último es lo que dijo ayer su consellera de Educación, que debería estar en la calle, cuando acusa a los sindicatos de manipular el resultado de la encuesta".

El síndic socialista ha reprochado a Llorca que afirme que "no hay ni un duro" para la educación pública mientras "le da 72 millones de euros al Opus Dei" y mientras, en plena negociación con los sindicatos, "hacía una modificación de crédito para darle seis millones de euros a la concertada". "No hay dinero para la pública, pero del año 2025 al 2026 se ha incrementado el dinero de la privada en 96 millones de euros", ha denunciado. Con ello, ha considerado que "con razón" la calle esté "incendiada".

En materia de salarios, ha reprochado a Llorca que, mientras el Consell "le ofrece a los profesores 75 euros", le ofrezca a su pareja 52.000 euros y que cobre 95.000 euros, 6.000 más que el anterior jefe del Consell, Ximo Puig. "Han incrementado los salarios para los altos cargos en un 36%", ha criticado.

También ha mencionado que la consellera Carmen Ortí "cobre 78.000 euros, 10.000 euros más que su antecesora, Raquel Tamarit". Pero el caso "más sangrante" es que el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, "cobra 89.000 euros, 23.000 más que su antecesor, Miquel Soler". "Se han subido el salario todos", ha incidido, al tiempo que ha reclamado sus dimisiones.

COMPARTE "GRAN PARTE" DE LAS REIVINDICACIONES

Por su parte, Juanfran Pérez Llorca ha defendido que en cada acto público que se ha encontrado con un grupo de profesores que protestaba se ha "acercado voluntariamente a hablar con ellos varias veces" y a todos les ha manifestado "públicamente que hay parte de sus reivindicaciones" que comparte, dado que "gran parte" de la huelga lo muestra es la "incompetencia" de la izquierda durante sus "ocho años en el gobierno" con el Botànic.

"Todas y cada una de las reivindicaciones que hace la educación están en un documento puesto sobre la mesa. Cuando quieran volver a dialogar, que lo hagan", ha agregado, al tiempo que ha garantizado que no va a tolerar "que se utilice a los estudiantes y a los padres como chantaje de cara al Gobierno valenciano". "Un profesor tiene derecho a reivindicar aquello que crea mejor, pero es intolerable que los niños estén todos los días en los patios mientras hay profesores en las aulas que no les quieran atender", ha denunciado.

Además, ha replicado a Muñoz que a los socialistas "les viene bien la manifestación --de los profesores valencianos--, especialmente esta semana para tapar las vergüenzas del PSOE", días después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordara investigar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra'.

"LA ORQUESTA DEL TITANIC"

En el turno de Compromís, su síndic, Joan Baldoví, y Llorca se han cruzado críticas por la huelga y por la política educativa del anterior gobierno del Botànic y la del actual Consell y otros ejecutivos del PP anteriores a 2015. Baldoví ha señalado al 'president' que mientras tiene "la calle en llamas" por la huelga, el Consell se dedica a "decir bobadas" y "parece la orquesta del Titanic". Ha reivindicado la "lección de dignidad" de la comunidad educativa y ha recordado otras movilizaciones de estas semanas.

"¿Por qué no sale a la calle?", ha preguntado a Llorca, a quien ha reprochado que diga que hay reivindicaciones "políticas" de los sindicatos docentes. Y le ha preguntado "si es una reivindicación política enchufar a su mujer y doblarle el sueldo" o "mantener a Carlos Mazón como diputado para que no venga a trabajar" a Les Corts.

En su primera réplica, el jefe del Consell ha criticado que el portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, se manifieste a favor de la inclusión educativa cuando hubo un decreto del Botànic que no daba "ni un duro" a esta materia y estaba "firmado por Gerard Fullana", en alusión al padre del diputado que era alto cargo de la Conselleria. "Política en la educación es lo que sobra", ha zanjado.

Baldoví le ha acusado de tener "más cara que espalda" y le ha exigido que se "lave la boca" cuando hable de la política educativa de Compromís. "Si no tiene proyecto y no puede solucionar los problemas, váyase", le ha urgido.

Y el 'president' ha contestado preguntado "si lo hicieron tan bien en la educación, por qué los tiraron a la calle" y volviendo a criticar el apoyo de Compromís al Gobierno de Pedro Sánchez. Ha recordado que Baldoví condicionó su apoyo a Sánchez a que el Gobierno financiara el 25% de la dependencia, de la que hoy "nos deben 4.000 millones": "¿Por qué elige a Sánchez y no a los maestros?".

"Vamos a seguir trabajando en la mejora de la educación. Las puertas siguen abiertas para el diálogo. En solo cinco meses he hecho una oferta mejor que ustedes en ocho años. Sin mentiras, sin manipulación, sin camisetas, sin pancartas; simplemente trabajando con rigor. Esa es la diferencia entre ustedes y el PP", ha recalcado.