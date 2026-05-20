Ortí: "Lo que se ha rechazado hoy es convertir la educación pública valenciana en la mejor de toda España"

La consellera de Educación, Carmen Ortí - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha asegurado que la "puerta" de su departamento "sigue abierta", pero ha insistido en que la propuesta que la Generalitat ha realizado a los sindicatos para llegar a un acuerdo que permita desconvocar la huelga indefinida es "la mejor". "Lo que se ha rechazado hoy es convertir la educación pública valenciana en la mejor de toda España".

Así lo ha aseverado la responsable de la política educativa del Consell en una rueda de prensa ofrecida esta tarde después de la negativa de los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial a firmar el documento de mejoras planteado por el gobierno autonómico al considerarlo aún "insuficiente".

Ortí ha reprochado a las organizaciones sindicales haber rechazado "más de 60 medidas concretas con calendario y con mecanismos de seguimiento". Entre ellas, ha recordado, una subida de 200 euros mensuales, "la mayor propuesta para los docentes en toda España".

Además, ha manifestado que esta proposición se hace en una comunidad que está "infrafinanciada por el Estado" y que acaba de asumir el costo extraordinario de la reconstrucción tras la dana.

"La Conselleria ha hecho un gran esfuerzo y ha cumplido con su parte. Ha negociado durante semanas, ha puesto de la mesa la propuesta más ambiciosa de toda España. Ha estado en la mesa y ha trabajado todas las horas que han hecho falta. Ahora, lo que corresponde a los sindicatos es explicar a las familias y, especialmente a la alumnado y al profesorado, por qué todo esto no es suficiente para firmar. Nuestra puerta, no obstante, continúa abierta, pero insistimos en que la propuesta es la mejor y esperamos un gesto de los sindicatos", ha declarado.

Ortí ha recalcado que la Conselleria "no ha roto la negociación", sino que ha solicitado "al menos la suspensión de la huelga para poder negociar con calma y poner al alumnado por delante". "Y ni tan solo eso han concedido", ha afeado.

En su opinión, detrás de esta huelga hay "cuestiones que podrían calificarse más de carácter político" y ha instado a eliminar "la política de las aulas o, si no, será imposible avanzar".

En este sentido, ha enfatizado que el anterior gobierno del Botànic "no dio solución" a las reivindicaciones del colectivo y que "negó hasta cinco veces la subida salarial". "Y este gobierno es el único que ha atendido sus peticiones", ha defendido.