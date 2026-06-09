Llorca defiende la suspensión de la segunda jornada del Festival de Les Arts: "Había unas reglas que cumplir"

Recinto del Festival de Les Arts y asistentes, este sábado tras su cancelación - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido la actuación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), dependiente de la administración autonómica, respecto a la cancelación de la segunda jornada del Festival de Les Arts el pasado sábado.

"Había unas reglas que había que cumplir y, si no se cumplían las reglas, había que atender a los requerimientos que haga la administración pública".

Así lo ha manifestado a los periodistas tras participar en la inauguración de un encuentro informativo de Europa Press, preguntado por la polémica generada por esta cancelación minutos antes del inicio de la segunda jornada del festival y por si cree que perjudica a la imagen de València a la hora de acoger eventos musicales.

Según ha explicado, CACSA recibió el sábado "un requerimiento por parte del Ayuntamiento de València que pedía la suspensión inmediata" del festival. "Nosotros hemos cumplido una orden", ha recalcado.

Llorca ha defendido que lo que CACSA ha hecho es "respetar las resoluciones judiciales y respetar la ley", en alusión a la sentencia emitida el pasado marzo que obligaba a establecer limitaciones acústicas en todos los eventos que se realizasen en el complejo, a partir de la denuncia de un grupo de vecinos de la zona.

"Y eso --ha subrayado-- es lo que ha hecho la Generalitat: esablecer unas medidas correctoras por si alguno de los que tenían el contrato firmado para hacer allí sus festivales los hiciesen. Tenían que cumplir unos parámetros".

Cuestionado por si hubiera sido mejor trasladar a otra ubicación el Festival de Les Arts tras conocerse la sentencia de marzo, como ha hecho el BigSound al reubicarse en Torrent, ha replicado: "Yo creo que ese es un debate estéril. Lo que ha pasado es lo que ha pasado y ya no lo podemos solucionar".