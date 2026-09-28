Llorca denuncia los “agravios” de Sánchez a la Comunitat Valenciana desde 2018 y exige “sensibilidad y diálogo"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, interviene durante el Debate de Política General de la Comunitat Valenciana, en les Corts Valencianes, a 28 de septiembre de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha denunciado que “no hay ámbito de la gestión pública en la que el Gobierno central no ignore, desprecie o incluso maltrate a la Comunitat Valenciana desde hace ocho años”, por lo que ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una mayor “sensibilidad y voluntad de diálogo”.

“Estamos mejor que en junio de 2023 y podemos seguir mejorando, pero no será gracias al Gobierno de Pedro Sánchez. Será a pesar del Gobierno de Pedro Sánchez (...). Da igual dónde se mire: autogobierno, vivienda, atención a la dependencia, sanidad, economía, apoyo a agricultores, ganaderos y pescadores, políticas de reindustrialización y energía, educación y cultura… la desidia y los ninguneos son más que evidentes”.

Así lo ha manifestado el también líder del PPCV durante su discurso en el Debate de Política General en Les Corts, en el que ha apuntado como “agravios” más” indignantes” del Gobierno el agua, las infraestructuras y la financiación autonómica.

Es más, ha denunciado que el Ejecutivo de Sánchez, mientras “presume del modelo federal, boicotea el autogobierno de los valencianos porque no le gustan las leyes y decretos que legítimamente aprueban nuestras instituciones”, en alusión a los recursos presentados al Tribunal Constitucional contra “cuatro normas valencianas legítimas y necesarias” para “tumbarlas”. Se trata de las leyes autonómicas de Concordia, Costas y acompañamiento a los presupuestos, así como del decreto-ley para minimizar el impacto de la dana del 29 de octubre de 2024 en L’Albufera de València.

Recursos, ha subrayado Llorca, “a los que hay sumar los presentados por los diputados del PSOE y Compromís en el Congreso contra la Ley de Libertad Educativa, contra la modificación de la Ley de la Huerta de Valencia y el decreto de su Plan de Acción Territorial”. “El Gobierno de Sánchez y sus aliados solo creen en el autogobierno y el Estado compuesto cuando se trata de pagar los peajes a separatistas”, ha abundado.

Además, ha vuelto a acusar al Gobierno de querer “quitarse de encima las responsabilidades” tanto durante la dana como en la actual crisis migratoria en Ceuta, así como en materia de vivienda al “ceder 13.000 viviendas de la Sareb a Catalunya para aumentar su parque público mientras que a la Comunitat Valenciana no le ha dado nada”.

"TODO ESTO CON LA AYUDA DE COMPROMÍS"

Y ha señalado que el Gobierno lo hace “con el apoyo de Compromís” que, según él, “demuestra una vez más que prefiere a los separatistas catalanes que a la Comunitat Valenciana”. “Eso es Compromís”, ha insistido.

Otras de las críticas de Llorca al Ejecutivo central son que “se niega a rebajar el IVA para la construcción de viviendas de protección pública” o que tampoco activa el mecanismo RED para el sector cerámico ante el encarecimiento de la energía por la crisis de Oriente Medio y la guerra de Rusia contra Ucrania.

En este punto ha apuntado una serie de “olvidos y discriminaciones” del Gobierno en las infraestructuras estratégicas de la Comunitat, como la estación central de València y el túnel pasante –”ni siquiera hay proyectos y, de no hacerse, convertirá la ciudad en un tapón del ya retrasado Corredor Mediterráneo”-- o el Plan de Cercanías 2017-2025 –”el Gobierno ha dejado más del 50% sin ejecutar y siguen pendientes el desdoblamiento de la línea C1 entre Gandía y Cullera y la estación de Xirivella de la C3”.

“No solo ha incumplido el compromiso de renovar los trenes, es que nos han mandado unidades de más de 20 años retiradas del servicio en Madrid”, ha exclamado, para volver a subrayar que “todo esto, una vez más, con la ayuda de Compromís”.

Paralelamente, ha vuelto a criticar que el Gobierno no haya hecho “absolutamente nada” para eliminar el paso a nivel entre Alfafar y Sedaví –”¡Soterren las vías ya!”, ha urgido– y no haya avanzado en la ampliación de los aeropuertos de Alicante y Valencia ni en su conexión ferroviaria. Y exigido la paralización de todos los deslindes “hasta que no se realicen las obras de regeneración de las playas”.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En materia de financiación, el jefe del Consell ha vuelto a afear al ministro de Hacienda, el socialista Arcadi España, que no quiera “ni oír hablar” de un fondo de nivelación “que tanto exigía cuando era conseller”. “Si lo hubiera aprobado cuando llegó al ministerio el pasado 27 de marzo, ahora tendríamos 900 millones de euros adicionales”, ha apuntado.

Tras reiterar que la reforma es “tan importante como urgente”, ha exigido que esté pensada para las comunidades más infrafinanciadas “y no solo mirando por los intereses de Catalunya”, ya que considera que el Gobierno “ha hecho lo de siempre: contentar a los separatistas e intentar imponer su modelo al resto de autonomías”.

En esta línea, ha denunciado que Alicante entre “en su cuarto año siendo la provincia 52 de 52 en inversión estatal porque el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene lo que hay que tener: presupuestos”.

Por otro lado, Llorca ha afeado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que lleve “más de un año sin querer sentarse” con los médicos y esta situación “la paguen los pacientes valencianos”, y ha acusado a la de Ciencia, Diana Morant, de dedicarse “a ser candidata” del PSPV “y no gestionar” porque “se acumulan miles de expedientes de homologación de títulos de profesionales sanitarios que podrían reforzar las plantillas”.

Ha criticado que el Gobierno “sigue debiendo 4.000 millones” en materia de dependencia y que no ha atendido la petición de la Generalitat de transferir la gestión del Ingreso Mínimo Vital, “como sí ha hecho, con gran celeridad y eficiencia, con Catalunya y el País Vasco”.

MENORES MIGRANTES

En este momento de su intervención, Llorca ha aludido a la crisis migratoria para denunciar que el Gobierno “quiere imponer un modelo de reparto de menores migrantes que es irresponsable, partidista y que no cuenta con la planificación ni los recursos para garantizar una atención adecuada”, mientras “reduce en un 70% la financiación destinada a las comunidades cuando el sistema está colapsado y tenemos una sobreocupación superior al 200%”.

“Aquí, la primera responsabilidad es de quien no sabe –o no quiere o no le dejan– proteger nuestras fronteras”, ha aseverado, y ha aprovechado para reiterar que la Comunitat sufre un “déficit” de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil junto a las 125 vacantes en la unidad policial adscrita.

TAJO-SEGURA

Respecto al trasvase Tajo-Segura, ha reprochado al Gobierno que quiera “recortar 105 hectómetros cúbicos del Tajo” y que haya aprobado unas nueva normas de explotación “que dejan sin agua a Alicante”. “Quitarnos el agua del Tajo-Segura supondrá la pérdida de 198 millones de euros anuales y la desaparición de 5.700 empleos”, ha advertido.

Por todo ello, Llorca ha afirmado que “es desolador pensar todo lo que se habría podido hacer si el Gobierno central hubiera tenido más sensibilidad y voluntad de diálogo con la Comunitat Valenciana”. “Sin embargo, yo continúo teniendo la puerta abierta y la mano extendida para solucionar los problemas de los valencianos y las valencianas”, ha remarcado.