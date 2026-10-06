Llorca descarta adelantar las elecciones en la Comunitat y dice: "Jamás utilizaré las instituciones como Sánchez"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, interviene durante el Debate de Política General de la Comunitat Valenciana, en les Corts Valencianes, a 28 de septiembre de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

ALICANTE 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha descartado adelantar las elecciones en la Comunitat Valenciana y ha destacado: "Yo jamás miraré por mi interés y utilizaré las instituciones como ha hecho Pedro Sánchez y como ha hecho el PSOE".

Llorca se ha pronunciado en estos términos, en declaraciones a los medios de comunicación, durante su visita a las obras del Plan Vive Alicante-Rabasa, tras ser preguntado por si piensa adelantar las elecciones en la Comunitat a raíz de la decisión de Sánchez de convocar elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

Al respecto, Llorca ha recordado que el presidente de la Generalitat tiene la potestad de poder convocar elecciones cuando lo estime oportuno, pero ha indicado que hay una diferencia entre Sánchez y él: "Yo, cuando pienso en convocar elecciones, no pienso en mi interés. Porque posiblemente todo el mundo pensaba que convocarlas podría ser bueno para el PP".

Y ha añadido: "Yo es que pienso en el interés de todos los valencianos y de todas las valencianas. Esa es la diferencia con Pedro Sánchez".

"Hoy, cualquier decreto que yo llevo a las Cortes Valencianas, se aprueba. Porque con dialogo y con entendimiento llegamos a un acuerdo para que se apruebe. Somos capaces de aprobar presupuestos y somos capaces de aprobar legislación que mejore la vida de los valencianos y las valencianas", ha subrayado.

En esta línea, ha apostillado: "Yo jamás me planteé convocar las elecciones porque estamos haciendo un buen trabajo, porque demostramos que tenemos estabilidad y porque somos capaces de mejorar la vida de todos los valencianos y las valencianas".

Sobre las elecciones generales, el 'president' ha afirmado que tiene "ilusión" y "certeza" de que se va a acabar con el 'sanchismo'. "Sobretodo con ese 'sanchismo' malo que ha hecho tanto daño a nuestra tierra, a la comunidad y que también ha hecho mucho daño a la provincia de Alicante".

Y, al respecto, se ha referido, por ejemplo, al tema del agua: "Tenemos el trasvase Tajo-Segura paralizado para los próximos cuatro o cinco meses por unas obras que tienen que hacer en el canal que garantiza el suministro de agua a la huerta alicantina. Eso es un ejemplo de la desidia y del castigo que tienen los alicantinos".

"Yo creo que los españoles se han dado cuenta ya de que ya está bien, de que ya está habiendo un uso partidista de las instituciones. Tengo la esperanza, la ilusión y el convencimiento de que cuando acabe la campaña electoral y votemos los españoles, diremos por fin adiós a Pedro Sánchez", ha manifestado.

SITUACIÓN DE INTERINIDAD

Llorca, preguntado por si teme que su situación de interinidad se alargue ante este nuevo escenario electoral, ha dicho que no le preocupa. "No me ha preocupado nunca", ha apostillado.

Y ha apuntado: "El presidente de mi partido me pidió que fuese presidente de la Generalitat en un momento súper difícil, súper complicado para el partido donde, si hacemos un poco de memoria, nos damos cuenta que había muchísima crispación, que estaba todo prácticamente parado y que con trabajo hemos conseguido revertir la situación. Y creo que se está haciendo un gran trabajo".

Así, ha insistido en que se tiene que centrar, "única y exclusivamente", en lo que le pidió su partido y en lo que le piden los valencianos, que es "trabajar por el bien de esta tierra. Y eso es lo que me preocupa", ha dicho.

Por último, preguntado por posibles salidas del Consell y listas electorales, Llorca ha afirmado que no iba a entrar en especulaciones de las listas electorales y ha matizado: "Lo que puedo decir es que estoy súper orgulloso y súper contento de la capacidad que tiene todo mi Consell de hacer un magnífico trabajo".