Llorca destaca la hospitalidad y alegría como valores comunes de valencianos y andaluces: "Nos hacen ser más próximos"

El jefe del Consell asiste a los actos de celebración del Día de Andalucía, organizados por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas de la Comunitat Valenciana - GVA

VALÈNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha resaltado los lazos comunes que comparten valencianos y andaluces como son "la hospitalidad, el entendimiento y la alegría que nos hacen ser más prósperos".

Así lo ha manifestado durante la celebración del día de Andalucía, en Burjassot, organizado por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunitat Valenciana (FECACV), que en la edición de este año rinde homenaje a la provincia de Huelva.

El jefe del Consell, que ha estado acompañado por la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha indicado que este día simboliza, la identidad, la historia y el espíritu del pueblo andaluz "que han llevado sus raíces y sus orígenes a la Comunitat Valenciana para contribuir a hacer nuestra tierra mejor".

El 'president' ha aprovechado la ocasión para felicitar a los más de 220.000 valencianos, según FECACV, nacidos en Andalucía que "apostaron por vivir en la Comunitat Valenciana". De hecho, la región andaluza es la segunda comunidad que más población aporta, por detrás de Castilla la Mancha, ha indicado la Generalitat en un comunicado.