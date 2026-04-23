Llorca destaca la inversión de 280 millones al año en mejorar infraestructuras sanitarias, "el triple que el Botànic"

Pérez Llorca en su visita a Moncofa - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 23 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que el Consell está invirtiendo 280 millones de euros al año en mejorar las infraestructuras sanitarias de la Comunitat Valenciana "frente a los 90 millones de euros de media del gobierno del Botànic, es decir, se ha multiplicado por tres la inversión anual".

De hecho, ha explicado que la Generalitat ha ejecutado el 90 por cienot del presupuesto de 2025 en modernizar y reforzar los centros de salud y hospitales con una inversión de 309 millones de euros con el objetivo de crear un sistema sanitario moderno, sólido y adaptado a la actual demanda asistencial.

Para el 'president', estos datos demuestran que "la sanidad es una de las grandes prioridades de este Consell que cumple con hechos". A su juicio, "esta es la mejor manera de hacer política útil que es la que notan todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana".

Así se ha manifestado tras visitar las obras de ampliación del Centro de Salud de Moncofa que cuentan con una dotación de 2,6 millones de euros de la Generalitat, donde ha estado acompañado por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y el alcalde del municipio, Wenceslao Alós.

El jefe del Consell ha indicado que con esta actuación se consuma un compromiso muy importante para el municipio con una instalaciones que multiplicarán por cinco sus dimensiones para adaptar los servicios a lo que realmente demandan sus vecinos. La Generalitat ha modificado el proyecto inicial que se planteó en 2016 para atender las necesidades de población actual y futura de Moncofa.

NUEVAS INSTALACIONES

Las nuevas instalaciones contarán con una superficie de 1.400 metros cuadrados, lo que va a permitir aumentar las consultas de enfermería, crear un área de pediatría independiente, una zona con tres puestos para extracciones y una consulta de matrona con espacios adecuados para las mujeres gestantes. Además, ya se han iniciado los trámites para aumentar la plantilla de profesionales.

De este modo, el centro dispondrá de una zona de recepción y admisión, sala de extracciones, área pediátrica, área de medicina general, área maternal con una sala para actividades grupales, área de trabajo social, zona de urgencias, área administrativa y el resto de los servicios generales y zonas comunes como almacenes de farmacia, salas de espera y vestuarios de personal.

El máximo representante del Ejecutivo valenciano ha asegurado que este Consell "atiende y escucha a los municipios y las reclamaciones de sus vecinos para dar soluciones a los servicios sociales y las infraestructuras tras años de abandono".

Así, además de la ampliación del centro de salud, ha hecho referencia al nuevo IES Palafangues que se ha desbloqueado después del "lastre" burocrático que dejó paralizado este proyecto, con un presupuesto cercano a los 15 millones de euros, tras ampliar en cinco millones la inversión prevista por el anterior Gobierno valenciano, que va a reforzar la oferta de Formación Profesional.

Además, destaca la nueva estación de bombeo de aguas residuales, con una versión de 2,7 millones de euros, y cuyas obras empezarán en unos meses, una actuación que solucionará un problema importante para el día a día de la ciudad, hará más eficiente la red de saneamiento y dará mayor capacidad para aliviar caudales en las grandes lluvias.