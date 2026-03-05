Llorca destaca la "solidez, creatividad y futuro" del sector audiovisual valenciano en los Goya

El jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, recibe en audiencia a los valencianos galardonados en la 40ª edición de los Premios Goya - GVA

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha ensalzado la creatividad, el trabajo y el talento de los profesionales del sector audiovisual valenciano que han sido galardonados en la última edición de los Premios Goya.

Así lo ha puesto de manifiesto el jefe del Consell durante la audiencia a los valencianos galardonados en la 40ª edición de los Premios Goya, en la que ha resaltado la solidez, el potencial y la madurez creativa del sector audiovisual valenciano que confirma con estos galardones su peso dentro del panorama nacional, ha subrayado la Administración autonómica en un comunicado.

Entre los asistentes se encontraba Lorena Lluch, productora de 'El Cautivo', filme que ganó el premio de maquillaje y peluquería, destacando por su excelencia creativa. También ha estado presente Ana Camacho, productora de 'La Cena', que ha obtenido el galardón al mejor diseño de vestuario y al mejor guion adaptado.

Asimismo, ha estado presente José Luis Rancaño, productor de 'Ángulo Muerto', que se alzó con el premio al mejor cortometraje de ficción, que junto con Carlo D'Ursi, Adán Aliaga y Miguel Molina, productores y director ejecutivo de la producción 'El Santo', han conseguido el premio al mejor cortometraje documental.

APOYO "FIRME" A UN SECTOR CLAVE EN LA COMUNITAT VALENCIANA

En los últimos años el Gobierno valenciano ha impulsado el sector audiovisual de la Comunitat, "apostando fuerte por su expansión y afianzándolo como un motor económico y cultural clave en el territorio".

Este respaldo se traduce en una potente línea de subvenciones para producciones cinematográficas y audiovisuales, con un total de 9,5 millones de euros repartidos en cinco millones para 2025, 2,5 millones en 2026 y 2 millones en 2027, todo compatible con las normas europeas y enfocado en proyectos que inyecten gastos directamente en el territorio.

Dentro de esta estrategia de apoyo destacan los estudios de Ciudad de la Luz en Alicante, epicentro del audiovisual en la Comunitat Valenciana. Este hub cinematográfico magnetiza rodajes internacionales, con hits como 'Venom: el último baile', 'The Walking Dead: Daryl Dixon' y 'El cautivo' de Alejandro Amenábar, entre otros, que tan sólo en solo 2024 generaron un impacto económico por encima de los 60 millones de euros, más de 30.000 pernoctaciones en hoteles locales y contratos con más de 400 empresas.

Asimismo, la Generalitat está impulsando un plan estratégico del sector audiovisual, que determinará las fortalezas y oportunidades del sector en la Comunitat Valenciana y trazará la hoja de ruta a seguir en los próximos años.