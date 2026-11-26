El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la sesión de control - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que estudiará la propuesta que registrarán PSPV y Compromís en Les Corts para limitar aforamientos de políticos en casos con víctimas mortales, pero ha acusado a los socialistas de “utilizar el dolor” provocado por la dana de 2024 con esta iniciativa consensuada con las principales asociaciones de afectados por esta catástrofe que provocó 234 fallecidos en la provincia de Valencia.

Además, el también presidente de la gestora del PPCV ha reprochado al PSPV que pidan limitar aforamientos en la Comunitat Valenciana mientras el exministro de Transportes Óscar Puente se mantiene en la Diputación Permanente del Congreso, a pesar de haber dimitido por los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo).

Así lo ha manifestado en la sesión de control en Les Corts, en respuesta a la pregunta del síndic socialista, José Muñoz, respecto a la iniciativa parlamentaria que anunciaron PSPV y Compromís esta semana junto a una de las principales asociaciones de víctimas de la dana para limitar aforamientos en casos con víctimas mortales, tanto para el caso del ‘expresident’ y diputado autonómico del PP Carlos Mazón como para otros que se produzcan en el futuro.

En su primera intervención, Muñoz ha señalado que la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, dijo el pasado martes en Les Corts que siguen sufriendo “maltrato institucional” por parte de la presidencia de la Generalitat y del PP, por lo que ha urgido a Llorca a comprometerse a asumir su petición de limitar aforamientos.

El síndic del PSPV también le ha preguntado si el expresidente del Gobierno José Mª Aznar, quien visita este jueves por la tarde València en un acto de campaña del 29N, “viene a ver fincas para su hijo y para el fondo buitre que tiene pisos en València y para especular con la vivienda”.

En su primera réplica, Llorca se ha limitado a decir respecto a las críticas sobre Aznar que “la Sareb vendía casas a fondos buitres” con el actual Gobierno de Pedro Sánchez. Sobre las víctimas de la dana, ha reiterado que el Consell tiene “muchísimo respeto” por “todas” ellas, mientras ha acusado a la izquierda de reunirse solo con “algunas” asociaciones y de “excluir” a otras “porque no quieren escuchar lo que dicen”.

“Cuando se presente la propuesta, me comprometo a estudiarla, con mucho cariño, porque vamos a estudiar todo lo que presenten las víctimas”, ha dicho, para añadir que ve “curioso” que PSPV y Compromís hablen ahora de aforamientos mientras “amnistían a sus compañeros sinvergüenzas y chorizos”.

En su segundo turno, el síndic socialista ha recordado declaraciones de Llorca y de la vicepresidenta de la Generalitat y cabeza de lista del PP por Valencia al Senado, Susana Camarero, sobre Mazón durante el año que se mantuvo como ‘president’ tras la dana. “Ustedes le mantienen aquí aforado y blindado por el PP y por Alberto Núñez Feijóo”, ha subrayado, y ha señalado que Mazón tampoco ha acudido este jueves a su escaño durante la sesión de control.

"LISTAS DE TESTIGOS PROTEGIDOS"

Ha criticado que Mazón no haya sido expulsado del grupo ‘popular’, con independencia de que su acta de diputado sea personal, y ha ironizado con que las listas electorales del PPCV en los comicios autonómicos de mayo estarán formadas por “testigos protegidos”. “Sea valiente, asuma sus responsabilidades y ayude a restaurar la confianza de la ciudadanía”, ha exigido a Llorca.

Como contrarréplica, el jefe del Consell ha afeado al PSPV que utilicen los “últimos días de campaña” del 29N para hablar de esto, “de lo de siempre, del pasado”, y ha remarcado que “el aforamiento no impide que ningún juez investigue” a Mazón.

“No intentemos confundir”, ha exigido, y ha puesto como ejemplo el caso del exministro socialista valenciano José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión. También ha afirmado que es “indigno” pedir aforamientos mientras el PSOE ha “indultado a aquellos que robaron” y mantiene a Puente en la Diputación Permanente.

Y ha recalcado: “La dana trajo consecuencias muy negativas para la Comunitat Valenciana. Nosotros asumimos las responsabilidades políticas que tocaban y, a su vez, jamás hemos obstruido la investigación de la justicia ni hemos valorado ningún auto como hacen ustedes”.

Dicho esto, ha recordado que la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana pidió al TSJCV que investigase a Mazón, tras lo que “cinco jueces” del alto tribunal valenciano “devolvieron la causa al juzgado”. “Y nosotros no hicimos ninguna valoración, ni negativa ni positiva, dejamos trabajar a los jueces”, ha reiterado.

"¿USTEDES ME VAN A HABLAR A MÍ DE CORRUPCIÓN?"

Llorca ha sostenido que el PSOE “utiliza el dolor de las víctimas para disimular los escándalos que les han perseguido todas esta legislatura”. “Por el amor de dios”, ha exclamado, y ha lanzado: “¿Ustedes me van a hablar a mí de corrupción cuando han robado hasta el dinero de las pulseras antimaltrato para dejar a las mujeres desprotegidas? No tienen vergüenza ni la conocen”.

Ha dicho que los socialistas “querían heredar las joyas de Zapatero” y que, tras el accidente de Urda, han “protegido y encubierto” a Puente “y a todo al personal de Adif, a los enchufados por el PSOE y por Compromís mientras quitaban a personas formadas en la seguridad de los trenes”.

En esta línea, ha acusado al PSOE de “agitar pancartas” sin “asumir absolutamente ninguna responsabilidad” por los accidentes de Adamuz y Urda y, en un mitin de esta campaña en València, “gritar dignidad para Óscar Puente”, además de “utilizar el audio del maquinista fallecido para quitarle responsabilidad a un ministro. “¿Pero de qué narices me están hablando ustedes?”, ha preguntado a los socialistas.

Por último, ha criticado la falta de avances en la reconstrucción tras la dana en la línea C3 de Cercanías, como ha destacado que comprobó esta semana en una visita a Utiel. “Ni las víctimas ni los ciudadanos de esta comunidad les importan un bledo”, ha zanjado dirigiéndose al PSPV.