Los síndics del PSPV y Compromís en Les Corts, José Muñoz y Joan Baldoví, en una rueda de prensa en el parlamento valenciano junto a la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

PSPV y Compromís han acordado con la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O presentar en los próximos días una iniciativa en Les Corts para proponer la reforma del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana con el objetivo de convocar un referéndum para limitar el alcance de los aforamientos de los cargos políticos implicados en causas de especial gravedad con víctimas mortales, tanto en el caso del 'expresident' de la Generalitat y diputado autonómico del PP Carlos Mazón como en otros que tengan lugar en el futuro.

Así lo han anunciado los síndics del PSPV y Compromís en Les Corts, José Muñoz y Joan Baldoví, respectivamente, en una rueda de prensa en el parlamento valenciano junto a la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, y uno de los abogados de esta entidad, Vicent Simó.

Se trata de una propuesta que parte de esta asociación de víctimas de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, que provocó 234 fallecidos en la provincia de Valencia, y que se ha consensuado con PSPV y Compromís al ser los grupos que han apoyado las reivindicaciones de los afectados durante los dos últimos años.

Para salir adelante, primero la iniciativa debe ser tramitada por la Mesa de Les Corts, donde tienen mayoría PP y Vox, para que se pueda incluir en el orden del día de un pleno. Si fuera así, requiere de mayoría cualificada (dos tercios de la cámara autonómica) para ser aprobada.

El siguiente paso, si se aprueba en Les Corts, sería defender la propuesta ante el Congreso. Y, finalmente, si la Cámara Baja da el visto bueno, se podría convocar un referéndum en la Comunitat Valenciana para que los ciudadanos voten si quieren reformar el Estatut para limitar los aforamientos.

Ante este arduo procedimiento, tanto PSPV como Compromís han exigido a PP y a Vox que al menos permitan tramitar la iniciativa y se han comprometido a agilizarla, a través de sus futuros representantes en el Congreso tras las elecciones del 29N, si llegara a Madrid.

Rosa Álvarez ha remarcado que esta iniciativa no es exclusiva para el caso de Mazón, quien dimitió como 'president' más de un año después de la dana y desde entonces se mantiene como diputado del PP en Les Corts. "Mañana, cualquier partido que esté gobernando o en la oposición puede encontrarse con un diputado que incurra en hechos de extrema gravedad", ha señalado.

Además, el abogado de la asociación de víctimas ha destacado que otras comunidades autónomas, como la Región de Murcia y las Islas Canarias, ya han llevado a cabo este proceso para limitar los aforamientos de cargos políticos.

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