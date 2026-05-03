Llorca dice que el Gobierno "abre la puerta" a devolver lo tributado por ayudas autonómicas de la dana en la renta 2024

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i), durante una reunión, en el Palacio de La Moncloa, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha incluido las ayudas autonómicas de 2024 concedidas por la dana a empresas y autónomos en la exención del IRPF, a través del artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2026 publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 29 de abril, ha destacado el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien asegura que, de esta manera la administración central "rectifica" y "abre la puerta a devolver lo tributado" por estas partidas en la renta de ese ejercicio.

En concreto, el BOE recoge la "no integración en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades de determinadas ayudas concedidas por la Comunitat Valenciana".

"Con efectos desde el día 29 de octubre de 2024 resultará de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 35/2006 y en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2014 (...) a las ayudas concedidas en virtud del Decreto de 26 de noviembre del Consell por el que se aprueban las bases reguladoras y el procedimiento de concesión directa de ayudas urgentes a facilitar el mantenimiento del empleo y la reactivación económica de las empresas que hayan sufrido daños por el temporal (...) y en el Decreto de 3 de diciembre del Consell por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas urgentes a personas trabajadoras autónomas de las zonas de la Comunitat Valenciana afectadas por la DANA acaecida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024", señala el texto oficial.

En un comunicado, Juanfran Pérez Llorca recuerda que en la reunión que mantuvo el pasado mes de diciembre con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le exigió que las ayudas de la Generalitat "tuvieran el mismo tratamiento fiscal que las estatales". "No tenía sentido que unas estuvieran exentas desde el primer momento y otras no", defiende el 'president' en un comunicado.

Llorca añade que "la primera respuesta del Ejecutivo fue insuficiente", ya que "limitaba la exención a la renta de 2025 y dejaba fuera a quienes ya habían tributado por estas ayudas en 2024". "Era una decisión ilógica y discriminatoria", ha subrayado Pérez Llorca, porque "si las ayudas iban a estar exentas en 2025, no podía producirse una desigualdad con quienes ya las habían tributado en 2024".

El 'president' ha destacado que "el Gobierno ha rectificado e incluye también las ayudas de 2024 en la exención del IRPF". "Era de justicia --ha insistido-- y ahora los afectados podrán reclamar la devolución de las cantidades que nunca debieron pagar".

De este modo, el Gobierno de España ha incluido también las ayudas de 2024 en la exención del IRPF, a través del artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril, publicado en el BOE del 29 de abril.

"CORRIGE DESIGUALDAD INJUSTIFICABLE"

El máximo representante del Ejecutivo valenciano ha remarcado que "esta rectificación corrige una desigualdad injustificable" y demuestra que "poner fin a este sinsentido fiscal era solo cuestión de voluntad política".

Finalmente, Pérez Llorca ha garantizado que desde el Consell van a "seguir defendiendo los intereses de los afectados por la riada, trabajando para que esta medida se aplique de forma ágil y efectiva, al tiempo que continuaremos reivindicando las medidas e infraestructuras pendientes del Gobierno de España para impulsar la reconstrucción social y económica".