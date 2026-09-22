Llorca dice que el nuevo Hospital General de Castellón será uno de los más grandes y avanzados de la Comunitat

Imagen del nuevo Hospitao General que se construirá en Castellón - GENERALITAT VALENCIANA

El centro sanitario, que tendrá un coste de ejecución de alrededor de 500 millones de euros, tendrá 765 camas

CASTELLÓ, 22 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que el nuevo Hospital General de Castellón, con un coste de ejecución que ascenderá a alrededor de los 500 millones de euros, "va a ser una garantía de futuro para todas las personas de esta provincia y uno de los hospitales más grandes y avanzados de la Comunitat Valenciana".

Así lo ha manifestado durante la presentación del proyecto, en la que ha estado acompañado por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y donde ha enfatizado que con este nuevo hospital se genera seguridad y confianza a los vecinos de Castellón y se mejora su calidad de vida, lo que ha contrapuesto con la anterior legislatura.

El centro hospitalario contará con un presupuesto base de licitación de construcción que asciende a más de 474 millones de euros, con la previsión de que las obras comiencen el próximo año. Pérez Llorca ha resaltado que el nuevo hospital de Castellón es un ejemplo de que "es importante invertir bien, pero sobre todo es importante planificar y preparar bien las cosas para que cada euro que se invierte tenga una repercusión positiva en el ciudadano".

En contraposición, ha lamentado la gestión durante la anterior legislatura en la que "tan solo se hizo un anuncio y una maqueta sin redactar el proyecto, ni disponer de terrenos, ni financiación".

El nuevo proyecto hospitalario que se ubicará sobre una nueva parcela de 31.614 metros cuadrados, que se sumará a los 35.587 m2 de parcelas del hospital actual, alcanzando una superficie construida superior a 140.000 m2 de nuevo hospital frente a los 67.436 m2 del hospital actual. Cuando finalicen las obras el conjunto hospitalario estará sobre 210.000 m2.

ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN

Asimismo, el área de hospitalización contará con 765 camas, frente a las 504 actuales, lo que supone un incremento de 261 camas. Concretamente, el bloque quirúrgico dispondrá de 31 quirófanos, más del doble de los 15 existentes en la actualidad, mientras que el área de intervencionismo pasará de 8 a 26 salas, triplicando la capacidad actual.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recalcado que la presente legislatura debe ser "la de los hospitales y la de los centros de salud", por lo que ha asegurado que "desde Pilar de la Horadada a Vinaroz no hay ningún área sanitaria de toda la Comunitat Valenciana que no tenga obras en sus hospitales o centro de salud".

Al respecto, ha indicado que la Comunitat Valenciana cuenta con el mayor presupuesto sanitario de su historia, con 9.453 millones de euros consignados en las cuentas de la Generalitat de este año. En esta línea, Pérez Llorca ha subrayado que junto a este esfuerzo presupuestario "hay movilizados más de 400 millones de euros para mejorar las instalaciones sanitarias de la Comunitat Valenciana", al tiempo que ha señalado que han tenido que poner al día "muchas promesas que nunca fueron una realidad".

INVERSIÓN "NECESARIA Y JUSTA"

Por su parte, la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha explicado que no había ninguna inversión "ni más necesaria, ni justa, ni que mereciesen más los castellonenses que el nuevo Hospital General de Castellón".

La máxima representante de la institución provincial ha incidido en que "entre prometer una cosa y hacerla realidad hay una palabra: trabajo". "Y detrás del nuevo Hospital General ha habido y hay mucho trabajo y, sobre todo, una convicción que yo he defendido desde el primer minuto: Castellón no podía esperar más", ha añadido.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha recordado en primer lugar que el nuevo hospital "es una de las principales reivindicaciones de la sociedad castellonense y constituye la máxima prioridad para el equipo de gobierno municipal. Un proyecto estratégico que nos implica a todos".

La primera edila ha subrayado que "se trata del nuevo Hospital General que merecen los vecinos y vecinas de Castellón, que dará un salto de calidad a la asistencia sanitaria", reforzando la capitalidad, "con un centro de referencia a la altura de los de las provincias hermanas de Alicante y Valencia". "Porque no queremos ser más, pero tampoco menos que los demás", ha dicho.

"Este nuevo Hospital General será un logro de todos. El centro que merecen los castellonenses y que tanto han esperado, abriendo la puerta a un futuro mejor para nuestra ciudad porque no hay nada más prioritario que asegurar la salud y el bienestar de nuestros vecinos", ha concluido.