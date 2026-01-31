El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, encabezará la delegación de la Comunitat Valenciana que participará en la Feria Berlín Fruit Logística, los próximos 4 y 5 de febrero, en el que estarán presentes las principales empresas valencianas dedicadas al sector de la fruta y hortalizas frescas.

El jefe del Ejecutivo Valenciano, acompañado por el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, se reunirá el primer día del certamen con las empresas presentes en el estand de la Generalitat Valenciana y, posteriormente, visitará los diversos expositores de las empresas exportadoras valencianas presentes en esta Feria, ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Pérez Llorca ha resaltado que "la Comunitat Valenciana cuenta con productos de máxima calidad, reconocidos a nivel internacional, y desde la Generalitat queremos acompañar a los productores y exportadores valencianos en su apuesta por la internacionalización, generando oportunidades de negocio y valor añadido para todo el sector agroalimentario valenciano".

La presencia en ferias internacionales, ha añadido el jefe del Consell, "constituye una herramienta estratégica clave para que nuestras empresas refuercen su competitividad, accedan a nuevos mercados y consoliden su posicionamiento en el ámbito internacional".

En esta feria, el 'stand' de la Generalitat Valenciana contará con una participación agrupada de 26 empresas productoras y distribuidoras, cooperativas, además de los consejos reguladores de dos productos de calidad diferenciada valencianos como son el Kaki de la Ribera del Xúquer y los Cítricos Valencianos.

Fruit Logística es la feria comercial líder para el negocio mundial de fruta y verdura fresca que cubre toda la cadena de distribución de la industria hortofrutícola, desde el productor hasta el punto de venta. El evento cuenta con más de 2500 expositores de 90 países, lo que lo convierte en la reunión de empresas del sector hortofrutícola más grande e internacional del mundo

La Generalitat Valenciana facilitará en 2026 la participación de casi 300 empresas valencianas en las principales ferias agroalimentarias internacionales, consideradas un instrumento clave para la internacionalización y el crecimiento comercial del sector.

En total, se ofertarán 293 plazas, distribuidas en siete participaciones dentro de ferias de referencia de sectores como la fruta y verdura fresca, la producción ecológica, el vino, los productos gourmet y la alimentación en general. Estos encuentros se celebrarán principalmente en Alemania y Francia, así como en Madrid y Barcelona.