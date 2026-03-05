Llorca ensalza la labor de Tyrius para conseguir una sociedad más justa e igualitaria

Entrega de premios ‘Mujer Tyrius por la Igualdad’ - GVA

VALÈNCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha ensalzado la labor de la Asociación Valenciana de Amas de Casa y Consumidores Tyrius "por ayudar a construir cada día una sociedad más igualitaria, que es lo mismo que decir una sociedad más justa".

El jefe del Consell se ha pronunciado de este modo durante la gala de entrega de los premios Mujer Tyrius por la Igualdad, donde ha mostrado el respaldo de la Generalitat a los programas, asociacionismo y presencia en el territorio de Tyrius, presente en más de 220 municipios y con más de 100.000 afiliadas, que ha contribuido a mejorar la vida de miles de mujeres y de sus familias, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

Así, ha puesto en valor que la igualdad real "es la que trabaja todos los días sin eslogan ni pancartas" y que se construye, tal y como lo ha hecho Tyrius, "con paciencia, perseverancia, dedicación y compromiso".

Para Pérez Llorca, trabajar por la igualdad es "ayudar a la conciliación familiar y laboral y contribuir a que cualquier ciudadano de la Comunitat Valenciana cada día se sienta lo más atendido posible".

PREMIADOS

En la tercera edición de estos premios por la igualdad han sido galardonados Ignacio Grande, cuya trayectoria en los Servicios Sociales refleja un compromiso humano y profesional con quienes más lo necesitan, así como la Delegación Local Tyrius de l'Alcúdia, por su entrega y su presencia diaria en la vida de su municipio.

El premio Mujer Tyrius del año ha recaído en Lolín Causera, "símbolo del trabajo silencioso, constante y transformador que tantas mujeres realizan sin esperar nada a cambio", ha destacado el 'president'.