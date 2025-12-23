Llorca espera un "compromiso real" del Gobierno en la comisión mixta de la dana para impulsar obras de recuperación

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, este martes durante una visita al Ayuntamiento de Alicante - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, espera que el Gobierno de España muestre un "compromiso real y efectivo" en la comisión mixta de la dana por "hacer cambios normativos que permitan dar celeridad" a obras de recuperación y "especialmente" a las que "garanticen la seguridad de las personas que viven en los pueblos afectados" por las riadas de octubre de 2024.

Así lo ha destacado este martes en declaraciones a los medios de comunicación en el Ayuntamiento de Alicante, durante su primera visita al consistorio como jefe del Consell. En concreto, ha subrayado que ese órgano entre la administración central y autonómica "tiene que servir para impulsar esas reformas legislativas" o, de lo contrario, "no servirá de nada".

"La comisión mixta tendría que haberse puesto a funcionar a la semana o, si me apura mucho, al mes de la tregedia de la dana, como ha pasado en Canarias. Es una anomalía que haya tardado tanto en anunciarse su constitución", ha apuntado.

Según Pérez Llorca, ahora "no se puede pretender" que "esa comisión resuelva en un mes o en dos meses el trabajo que tendría que haberse hecho en meses anteriores". "Yo sí que creo en ella. Creo que darle voz a los alcaldes es muy importante, en esta experiencia que se ha acogido este año de reconstrucción, especialmente por la Generalitat Valenciana, por la Conselleria que está llevando a cabo la reconstrucción, yo creo que puede aportar mucho", ha añadido.

"CELERIDAD"

Además, el jefe del Consell ve "incomprensible que más de un año después ni siquiera un ayuntamiento que dispone del dinero del Gobierno de España para hacer obras tan importantes como son las relativas a la seguridad ni siquiera pueda terminar una memoria o ni siquiera iniciar una licitación porque no ha habido cambios normativos que den celeridad a estas cuestiones".

"Y en eso sí quiero romper una lanza a favor de la Generalitat Valenciana", ha apuntado, tras lo que ha puesto como ejemplo que "hubo un acuerdo al principio de la catástrofe" sobre "los puentes del ámbito local" cuya reparación "no podían afrontar los ayuntamientos" para que una mitad los reconstruyera el Gobierno y "la otra" la Generalitat.

Al respecto, ha apuntado que "los puentes que tenía que hacer la Generalitat Valenciana prácticamente están todos terminados" y que "se tiene un procedimiento de emergencia, cosa que no hizo el Gobierno de España".

Y ha agregado que hay "algunos puentes que están a punto de terminarse, otros que están empezando y otros que están a mitad de las obras". "Yo creo que es el fiel reflejo de la necesidad que tenía para una situación excepcional adoptar medidas excepcionales en cambios normativos. Y ese tiempo se ha perdido ya", ha recalcado.