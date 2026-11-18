Acto del primer corte de cítricos, celebrado en la Finca Santa María d'Aigües Vives, en Alzira (Valencia) - GVA

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha planteado al Gobierno central que solicite a las autoridades comunitarias la activación de la cláusula de salvaguardia y el refuerzo de los controles fitosanitarios tanto en origen como en destino ante el incremento de las importaciones de cítricos procedentes de países terceros.

Así lo ha manifestado el jefe del Consell durante el acto del primer corte de cítricos, celebrado en la Finca Santa María d'Aigües Vives, en Alzira (Valencia), el que también han participado el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y el director general de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 'Cítrics Valencians', José Enrique Sanz, quien ha apuntado que para este año el aforo es de 5,74 millones de toneladas, 1,1 más que en 2025 pero un 4 por ciento menor que la media de los últimos cinco.

Las importaciones de cítricos procedentes de países como Sudáfrica han alcanzado, entre septiembre de 2025 y junio de 2026, las 616.000 toneladas, lo que representa más del 35% de las importaciones comunitarias de cítricos, y suponen un "alto riesgo" de entrada de plagas y enfermedades como la mancha negra, según la Generalitat.

"Hemos reivindicado y reclamado garantías para que los productos que vienen de fuera lleguen en las mismas condiciones en las que se obliga a trabajar a los agricultores valencianos", sobre todo, después de los acuerdos alcanzados por la Unión Europea con Mercosur, que afectan especialmente a los productos agrarios de la Comunitat Valenciana", ha detallado el 'president'.

En esta línea, ha abogado por la "aplicación estricta" de las cláusulas de salvaguardia tanto en los puertos de origen como en los de destino y si las mercancías embarcadas no presentan las mismas condiciones de calidad que las valencianas "que se queden allí".

El 'president' ha destacado la labor de la IGP 'Cítrics Valencians' en la protección y garantía del origen de los cítricos valencianos, el cumplimiento de los estándares de calidad y la promoción de los productos del sector y el "fantástico trabajo que hacen los agricultores y la necesidad de que los cítricos tengan "una etiqueta que los distinga del resto, que relejen su calidad y el trato que se le da al producto desde que se planta en el árbol has que es comercializado".

SITUACIÓN DE LA CAMPAÑA

Según ha detallado José Enrique Sanz a los medios, el margen de 2026 está "por debajo de lo que sería una campaña media-alta" al haber fruta de Sudáfrica o de Sudamérica a principios de campaña --aunque ahora ya entra la nacional-- y por la llegada a Europa en enero o febrero de la fruta de Egipto, lo que da "da más problemas de comercialización".

Por tanto, ha aludido a la "incerteza" de una campaña en la que 5,74 millones de toneladas es "una buena cifra para poder trabajar bien" y en la que la pérdida de producción se ha debido principalmente a factores climáticos, con un calor "muy acusado" desde junio hasta agosto que produce "peores cuajados".

Pero, además, se producen otros factores como las plagas, con "muy pocas armas químicas" para combatirlas frente a otros países que sí que las tienen. "Ha pasado lo que tenía que pasar, que no tenemos acaricidas buenos y la araña ha causado una merma importante de destrío en la clementina, sobre todo en la clemenules", ha dicho, lo que crea "un vacío en el mercado o una falta de producto" en noviembre-diciembre, que pondrá en valor otras variedades que vengan después.

PROMOCIÓN

En todo caso, se ha mostrado principalmente preocupado por las entradas desde Egipto, que compiten "mucho en precio" porque tienen costes de producción diez veces más bajos. Preguntado por cómo se contrarresta, ha apuntado que "vendiendo mucha calidad y mucha promoción".

En este punto, ha dicho que tienen para ello un "presupuesto bajo" pero espera que con un concurso lanzado por la Conselleria para este fin, se pueda hacer promoción a nivel nacional y llegar a nichos concretos en Europa.

"Tenemos que defender ese producto que es más caro" pero con "la calidad que se corresponde" y con "la imagen y la presentación que sabemos hacer en Valencia". En esta línea, ha indicado: "Tenemos muy buenas marcas, tenemos el IGP y tenemos la marca valenciana. Sin promoción ya va bien... imaginemos con promoción lo que podríamos hacer", ha defendido, y ha hecho un paralelismo con la marca Plátano de Canarias.

Por parte de AVA-Asaja, el presidente, Cristóbal Aguado, ha reconocido que esta no va a ser "una campaña boyante" pero "sí digna", especialmente en mandarinas. Aguado ha subrayado el problema del calor excesivo de este año, que no ha beneficiado al sector y ha hecho reducir en un millón las toneladas. "Es una menor oferta, pero la verdad es que la demanda está recuperándose, que nuestros cítricos tienen su prestigio", ha afirmado.

En esta línea, ha defendido que se ha exportado a otros mercados españoles y fuera de Europa "mandarinas con hoja, lo que da la sensación de frescura, de proximidad y de garantía de calidad de una fruta nueva que está ahí y no como la que está hace dos meses almacenada en las cámaras frigoríficas de Rotterdam en Holanda, que es la que están sirviendo los del hemisferio sur".

"Eso ya marca diferencia, los consumidores ya van reconociendo que la calidad y la frescura de la mandarina y la naranja española está muy por encima", ha dicho Aguado, quien también ha lamentado que el sector no puede combatir las plagas por el impedimento de Europa -un "capricho mayoritariamente ideológico", ha reprochado-- a dejar que utilicen las materias activas contra ácaros, trips, piojo y otras enfermedades.

DESTRÍOS

Por su parte, desde La Unió, el secretario general, Carles Peris, ha confirmado que, hasta el momento, en todos los campos que han recolectado se ha registrado un aforo inferior al previsto y ha añadido un condicionante más: "Cuando recolectamos y entramos en almacén para confeccionar estamos teniendo destríos del 20% de fruta no comercial, por bajos calibres y por plagas".

En esta línea, también ha hecho un llamamiento a las administraciones para reclamar más materias activas fitosanitarias "para hacer un mejor manejo agronómico, porque si no, difícilmente vamos a tener un aprovechamiento alto en almacén de la fruta que producimos, y esto es un hándicap negativo".

Para que la citricultura mantenga el futuro, se debe "o activar cláusulas de salvaguardia al inicio de la campaña a Sudáfrica con aranceles del 16% en los meses de septiembre y octubre, que es cuando iniciamos nuestras campañas, para que se reequilibre el mercado o difícilmente vamos a ser competitivos en ese inicio".

Y en la segunda parte de la campaña, cuando entran otros competidores fuertes como Marruecos o Egipto, "necesitamos también esos mecanismos de equilibrio como los aranceles del 16% que estamos pidiendo para que la fruta no entre tan barata al bloque europeo". Porque si no, "es imposible competir con citriculturas que les cuesta mucho menos producir", ha advertido en un sector con otro hándicap "negativo": "un incremento de coste desmesurado de gasoil, fertilizantes y los costes de luz".

Peris ha señalado que el sector está vendiendo en destino unos 5 o 8 céntimos por debajo de las campañas anteriores y ha recalcado que necesitan que la campaña "se recupere a partir de ahora" en un escenario "en el que ya empezamos a estar más solos sobre todo en pequeños cítricos".