Llorca y la expedición valenciana en Berlín posponen su regreso al cerrar el aeropuerto a causa del temporal de nieve

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la delegación valenciana desplazada en los últimos días a Berlín para acudir a la feria agroalimentaria Fruit Logistica se han obligado a retrasar su regreso a València a causa del temporal de nieve que mantiene cerrado el aeropuerto de la capital alemana.

Según explican fuentes de Presidencia a Europa Press, Llorca y el resto de la expedición tenían previsto regresar este pasado jueves en un vuelo a las 16.00 horas, pero el temporal obligó a cerrar el aeropuerto.

Este viernes continúan allí, con la incógnita de si podrán tomar el vuelo programado a las cuatro de la tarde, dado que el aeropuerto de Berlín continúa cerrado a causa del temporal.