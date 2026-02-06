Llorca y la expedición valenciana en Berlín posponen su regreso al cerrar el aeropuerto a causa del temporal de nieve

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la feria Fruit Logistica
El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la feria Fruit Logistica - GVA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 6 febrero 2026 12:42
   VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la delegación valenciana desplazada en los últimos días a Berlín para acudir a la feria agroalimentaria Fruit Logistica se han obligado a retrasar su regreso a València a causa del temporal de nieve que mantiene cerrado el aeropuerto de la capital alemana.

   Según explican fuentes de Presidencia a Europa Press, Llorca y el resto de la expedición tenían previsto regresar este pasado jueves en un vuelo a las 16.00 horas, pero el temporal obligó a cerrar el aeropuerto.

   Este viernes continúan allí, con la incógnita de si podrán tomar el vuelo programado a las cuatro de la tarde, dado que el aeropuerto de Berlín continúa cerrado a causa del temporal.

