Llorca felicita a España y pide que "arregle" los "agravios" del Gobierno de Sánchez con la Comunitat Valenciana

Imagen de archivo del 'president' de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 26 de marzo de 2026, en Valencia. - Rober Solsona - Europa Press

ALICANTE, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que este mismo jueves escribió al nuevo ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, para felicitarle por su nombramiento, desearle "toda la suerte del mundo" y pedirle que atienda las peticiones en materia de financiación de la Comunitat Valenciana, que son "muy necesarias". "Qué menos ahora que intentar arreglar esos agravios que han cometido durante mucho tiempo con nuestra tierra", ha dicho en referencia al Gobierno central.

Así lo ha afirmado en atención a los medios durante una visita a Sant Vicent del Raspeig (Alicante), donde este viernes se reúne el pleno del Consell, al ser preguntado por si ve una buena noticia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya designado a un valenciano como ministro de Hacienda.

"En la misma noche de ayer le escribí al nuevo ministro Arcadi España para felicitarle, para desearle toda la suerte del mundo y, sobre todo, para plantearle también la necesidad de que se atienda las peticiones de la Comunitat Valenciana, que son muy necesarias", ha explicado el 'president', quien ha añadido que siempre ha mantenido un "trato cordial" con el nuevo titular de Hacienda.

Pérez Llorca ha señalado que cree que ambos tienen "un carácter muy parecido, perfiles bastante dialogantes, siempre con ganas de llegar a acuerdos y eso es lo que se tiene que poner en valor".

No obstante, ha añadido que no sabe qué pasa porque "cada vez que se nombra a un socialista miembro del gobierno de Sánchez, de la cúpula de Sánchez, se sufre como una especie de metamorfosis y cambian y aceptan las políticas sanchistas, que hay que reconocer que hasta la fecha han sido malas y discriminatorias" para la Comunitat Valenciana.

"Saben el problema de la financiación que tenemos, que incluso en ese borrador de supuesta reforma que hacían dejaban otra vez a la Comunitat Valenciana fuera de la media nacional; no hay ese fondo transitorio que tanto necesitamos; saben que nos dejaron sin ayudas económicas en la dana, que solo nos dejaron endeudarnos, y saben que la Comunitat Valenciana, y especialmente la provincia de Alicante, es de las zonas donde menos invierte el Estado. Por lo tanto, ahora ya no caben más excusas", ha expuesto.

A su juicio, "ahora verdaderamente se tienen que arreglar todas estas situaciones", por lo que ha deseado a Arcadi España "que tenga toda la suerte del mundo y que, por lo menos, a ver si conseguimos que es el primer socialista valenciano que no sufre la metamorfosis de aplicar las políticas de Sánchez contra la Comunitat Valenciana".

Preguntado por si cree que en este cargo España puede allanar el camino a una nueva financiación para la Comunitat por su conocimiento del territorio y de la realidad valenciana, Pérez Llorca ha recalcado: "ahora, si no es así, ya no tendrán ningún tipo de excusa".

"Si antes ya tenían pocas, yo creo que ahora un valenciano que sabe muy bien en qué situación se encuentra la Comunitat y que se ha discriminado mucho por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, qué menos ahora que intentar arreglar esos agravios que han cometido ellos durante mucho tiempo con nuestra tierra", ha zanjado.