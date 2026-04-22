Llorca felicita a Guardiola y celebra que Extremadura "hoy avanza con más confianza y determinación"

Archivo - El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, interviene en el Foro ABC, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha felicitado este miércoles a su compañera de partido María Guardiola tras ser investida presidenta de la Junta de Extremadura con el apoyo del PP y Vox.

En un mensaje en la red social 'X', Pérez Llorca ha hecho hincapié en que "hoy Extremadura avanza con más confianza y determinación", para subrayar que "las urnas han hablado con claridad: es momento de consolidar un Gobierno estable que priorice el bienestar de sus ciudadanos". "Mucho acierto en esta nueva etapa y todos los éxitos", ha deseado el líder del PPCV a su homóloga en Extremadura.

La investidura ha tenido lugar este miércoles en la Asamblea de Extremadura tras más de tres horas de debate entre los grupos parlamentarios y la candidata del PP, tras el que ha tenido lugar la votación, en la que Guardiola ha obtenido la mayoría absoluta.

Tras más de tres meses de negociación, y a las puertas de terminar el plazo para celebrar el Pleno de investidura, María Guardiola (PP) y Óscar Fernández Calle (Vox) acordaron el pasado 16 de abril firmaron un acuerdo mediante el que Guardiola continúa como presidenta de la Junta de Extremadura y Vox se hará cargo de la Vicepresidencia, ligada al Departamento de Familia, Desregulación y Servicios Sociales, y tendrán otro Departamento, el de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.