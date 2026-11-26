Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca,, en el Palau de la Generalitat, a 7 de agosto de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que ha podido hablar con el vicepresidente primero del Gobierno, ministro de Economía, Comercio y Empresa y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, por suplencia, Carlos Cuerpo, a raíz del naufragio del buque 'Med Emre'. Además, ha subrayado que la Generalitat ha puesto sus medios a disposición del Gobierno central y balear.

"Muy pendientes del hundimiento del buque cargado de gasoil frente a Ibiza. En contacto con el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, para seguir de cerca las posibles afecciones en la Comunitat Valenciana y conocer la situación de las personas afectadas. He podido hablar con el vicepresidente del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, y hemos puesto nuestros medios a disposición del Gobierno central, así como del balear y de Marga Prohens", ha escrito Llorca en un mensaje publicado en redes sociales.

El buque 'Med Emre' ha naufragado pasada la medianoche a 25 millas de Ibiza, cuando transportaba 7.000 toneladas de gasóleo. El siniestro ha provocado la muerte de un tripulante y la activación de protocolos ante el riesgo de contaminación marítima.

Llorca, además, ha aconsejado "seguir las recomendaciones de Emergencias" y "consultar los canales oficiales" de Emergencias Comunitat Valenciana.