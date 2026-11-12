Llorca, tras la huelga: “Los sindicatos están para proteger a los trabajadores, no a los gamberros y delincuentes”

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha calificado de “bochornoso” que, durante la huelga general del 11N, hubiera que “ver cómo había gente que rompía persianas o el coche a personas que querían ir a trabajar”, así como las imágenes de “cuatro gamberros abroncando a un señor mayor en una cafetería por tomarse un café”.

“Qué vergüenza y qué lástima. Si eso es lo que defienden los sindicatos, yo nunca quiero defender a los sindicatos, que están para proteger a los trabajadores y no a los gamberros y delincuentes como parece que ayer protegían”, ha manifestado un día después de la huelga convocada a nivel estatal por una vivienda y unos salarios dignos.

Llorca (PPCV), en respuesta a Vox en la sesión de control en Les Corts, ha defendido “que se manifieste aquel que se quiera manifestar, pero que dejen en paz a quien quiera trabajar”.

Además, ha acusado a PSPV y Compromís de “aplaudir” a los que ha denunciado que protagonizaron incidentes durante la huelga. “Les aplauden porque, en el fondo, piensan que pueden sacar votos de los radicales que propician la inseguridad de la mayoría de los españoles. Pero afortunadamente quedan pocos días”, ha dicho en alusión a las elecciones generales del 29N.

Por otro lado, Llorca se ha referido a las críticas que ha realizado el síndic de Vox, José Mª Llanos, sobre la falta de infraestructuras hidráulicas, de inversión ferroviaria y de seguridad en la Comunitat Valenciana.

OBRAS ANTIRRIADAS

En primer lugar, ha criticado que “PSOE y Compromís hablan mucho de la dana” del 29 de octubre de 2024, que provocó 234 fallecidos en la provincia de Valencia, “pero poco de lo que realmente importa: garantizar las infraestructuras que garantizan la seguridad de todos los afectados”.

Por eso ha urgido al Gobierno a acelerar las obras contra inundaciones en la Comunitat Valenciana, tras denunciar que “la Confederación Hidrográfica del Júcar no ha ejecutado ni el 4% de las actuaciones previstas” y la Confederación Hidrográfica del Segura “ha realizado entorno al 5% de la inversión” del plan contra inundaciones 2022-2027.

También ha asegurado que el 75% de las presas que gestiona la CHJ “sigue sin haber actualizado sus planes de emergencia”, al tiempo que ha destacado que la Generalitat haya asumido obras de retirada de cañas aunque no sean de su competencia.

“Esas cañas que protegía tanto Compromís con la Ley de la Huerta”, ha dicho, y ha instado a los valencianistas a preguntar al alcalde de Els Poblets “por qué se desbordó el río dentro de su municipio” en la reciente dana Adam.

“No se trata de una cuestión de recursos, sino de voluntad, y el Gobierno no tiene voluntad ni ganas de ayudar nunca al pueblo valenciano, esa es la realidad”, ha reiterado, y se ha mostrado “convencido” de que el PP ganará las elecciones y dará respuesta a estas necesidades.

PREOCUPACIÓN POR LA LÍNEA FERROVIARIA DE VALÈNCIA Y ALICANTE A MADRID

En referencia a la situación de la red ferroviaria estatal, Llorca ha explicado que la Generalitat se ha dirigido al nuevo ministro de Transportes, el vicepresidente Carlos Cuerpo, para trasladar su preocupación por la línea que une València y Alicante con Madrid. “Tampoco esperamos nada; afortunadamente, quedan pocos días para que dejen el Gobierno”, ha insistido.

Y en materia de seguridad ha vuelto a exigir al Gobierno cubrir las 139 vacantes de la unidad adscrita de Policía Nacional, así como más agentes tanto de este cuerpo como de la Guardia Civil.

VOX

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha denunciado que, mientras los valencianos esperan inversiones y obras fundamentales, el Gobierno acumula "anuncios, promesas incumplidas y proyectos que avanzan a un ritmo desesperante". También ha aludido a las investigaciones judiciales que afectan a antiguos responsables del Ministerio de Transportes y a organismos como Adif.

"Las infraestructuras no son infinitas, los recursos públicos tampoco y la capacidad de nuestros servicios tiene un límite. Negar esta realidad no es solidaridad. Es irresponsabilidad y corrupción política y moral", ha repetido.

Tras recordar las consecuencias de las inundaciones, el síndic de Vox ha reclamado un “cambio de rumbo”: "Hay mucho por hacer, y el nuevo Gobierno de España y nosotros nos vamos a poner a ello".

Sobre la huelga, Llanos ha afirmado que fue un “circo general” que no secundó, según él, “ni el 5% de los trabajadores”. Ha aludido a la ausencia de Compromís en el pleno de este miércoles, unos escaños vacíos que cree que irán a más tras las elecciones.