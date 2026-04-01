Llorca investigará el repostaje del coche oficial de Camps y critica que “el expresident que más gastó en 2025 fue Puig"

El 'president' Juanfran Pérez Llorca en el pleno de Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que investigará “hasta el final” el gasto en repostaje del coche oficial del que dispone el exjefe del Consell Francisco Camps, después de que Compromís denunciara que fue de 15.000 euros en 2025 y Camps lo cifrara en menos 4.000 y aludiera a un supuesto “mal uso” y “no legal” de la tarjeta de repostaje asociada a este vehículo.

Además, ha criticado que “el ‘expresident que más ha gastado en 2025 fue Ximo Puig, un señor que está en Francia”, ya que desde 2024 es embajador representante permanente de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Llorca se ha pronunciado así en la sesión de control en Les Corts, en respuesta a las críticas del síndic de Compromís, Joan Baldoví, por preocuparse más “de los enchufes” que de los problemas de los valencianos, por mantener al ‘expresident’ Carlos Mazón como diputado del PP y por “permitir que Camps gaste 40 euros al día con el dinero de todos los valencianos”.

Todo ello después de que Compromís desvelara esta semana una respuesta parlamentaria de Presidencia de la Generalitat que indica que Camps gastó el año pasado 15.000 euros en gasolina, lo que supone 1.200 euros al mes. El ‘expresident’ convocó a los medios este pasado martes por la tarde para negar esta cifra y aludir a un supuesto mal uso de la tarjeta de repostaje, además de lamentar que el Consell no lo haya investigado todavía y que ni Llorca ni el PPCV lo hayan defendido.

"¿Y CÓMO ES ÉL?"

En su primera intervención, Baldoví ha aludido a la canción de Perales '¿Y cómo es él?' para señalar que Llorca “va de persona razonable pero cada día está más nervioso, crispado y tiene mala cara”. “Se dedica a lo suyo”, ha indicado mostrando un enchufe desde la tribuna, y le ha acusado de “solo estar pendiente de lo suyo y no de los problemas de los valencianos”.

El síndic de Compromís ha afeado a Llorca que haya “enchufado a su mujer” en la Diputació de València, donde ha accedido a una plaza de funcionaria mediante comisión de servicios, y que permita que Mazón “continúe aforado” como diputado del PP “y tenga la indecencia de querer personarse en la causa de la dana para escapar de la justicia”, algo que rechazó este martes la magistrada de Catarroja.

Sobre Camps, ha denunciado que Llorca “le permite que pueda hacer campaña para presidir el PPCV con el dinero de todos los valencianos: 15.000 euros al año según su respuesta oficial, a no ser que hayan cometido un delito de falsedad documental”.

Además, ha reprochado a Llorca que haya “tardado un mes” para reunir a los agentes sociales tras el estallido de la guerra en Irán mientras hay 232 trabajadores de Castellón afectados por ERTE en empresas cerámicas como consecuencia del impacto del conflicto, así como que no atienda las reivindicaciones de los miles de profesores que salieron este martes a las calles en la jornada de huelga educativa en la Comunitat Valenciana.

"USTED AL TEATRO Y YO TRABJANDO"

En su primera réplica, el jefe del Consell ha asegurado que Baldoví se dedica “al teatro” y él “a los hechos”, tras lo que ha repasado las medidas aprobadas por la Generalitat durante la última semana, como los créditos bonificados para ayudar a las empresas a afrontar el impacto de la guerra, la campaña de prevención de incendios en Pascua, un estudio sobre la afectación de la dana en los campos o la ampliación de los beneficios fiscales para los afectados por el incendio de Campanar.

“Hay dos formas de atender los problemas de los vecinos: trabajar y hacer teatro. Usted al teatro y yo trabajando”, ha apostillado.

Durante su segundo turno, el síndic de Compromís se ha preguntado si Llorca “pisa la calle” o “se entera de lo que está pasando” a los valencianos. “Está demostrando día a día que el cargo de ‘president’ le viene grande”, ha aseverado.

Y ha recalcado: “El pueblo valenciano ni olvida ni olvidará que usted abandonó a la gente que se ahogaba” en al dana. “Ni olvidará que protege a Carlos Mazón y que mantiene a Susana Camarero, José Antonio Rovira y Miguel Barrachina [consellers de Igualdad, Hacienda y Agricultura], que podrían haber salvado vidas y no lo hicieron. Ese es su gobierno”.

Finalmente, Llorca ha explicado que reunió a los agentes sociales sobre la guerra de Irán días después de que el Gobierno aprobara el decreto “para complementarlo”, al tiempo que ha cargado contra el presidente Pedro Sánchez por “abandonar” al sector cerámico a diferencia de la mandataria italiana, Giorgia Meloni, que “se ha ido a Bruselas a reclamar soluciones” al respecto.

Ha vuelto a tachar a Compromís de “pagafantas” del Gobierno, que según él “sigue abandonando al pueblo valenciano en la reconstrucción” tras la dana. Y ha garantizado que afronta los problemas “con muchísima tranquilidad” y sin estar “nervioso”, mientras ha acusado a Baldoví de no querer “que se investiguen las cosas que le vienen mal” para “mantener su silla” y seguir apoyando al Ejecutivo central.

Respecto a Camps, Llorca ha subrayado que cree y confía en el Estatuto de Expresidents y ha garantizado que investigará “hasta el final” el dato sobre el gasto de repostaje del coche oficial. “Yo no me caso con nadie, tenemos que ser ejemplares”, ha añadido, para insistir en que Compromís “debería hacer lo mismo y exigirlo al Gobierno”.

Dicho esto, ha señalado que el ‘expresident’ que más dinero gastó en 2025 fue Ximo Puig, “187.073” euros, quien estuvo al frente de la Generalitat entre 2015 y 2023, y ha reprochado a Baldoví que no lo critique y al PSPV que esté “callado”.